FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'

Britanska manekenka Kelly Brook, poznata po 'najsavršenijem tijelu na svijetu', pobjegla je na romantični odmor na Jamajku sa svojim suprugom Jeremyjem Parisijem. U utorak se pohvalila nizom fotografija koje oduzimaju dah, a otkrivaju i da par uživa u raskošnom okruženju resorta s pet zvjezdica
Kelly je, naravno, iskoristila rajsku lokaciju kao savršenu kulisu za poziranje u bikiniju, a na jednoj od fotki izranja iz bazena u modelu leopard uzorka.
Osim izležavanja na suncu, zaljubljeni par vrijeme krati i u spa centru, odakle su objavili selfie u ručnicima.
No, kako piše Daily Mail Online, odmor nije samo za guštanje.
Kelly ga je iskoristila i kako bi promovirala svoju novu liniju donjeg rublja i kupaćih kostima.
Kelly i njezin suprug vjenčali su se 2022. godine.
U novom intervjuu bez zadrške je progovorila o svom seksualnom životu.
Otkrila je da na odmoru ona i suprug 'vode ljubav svaki dan'.
- Mislim da je tjedan dana dugo vrijeme bez seksa s partnerom. Nakon tjedan dana, jedan od vas mora to inicirati. Ako nitko ne inicira, to je čudno - rekla je za The Sun.
- Kad smo na odmoru, radimo to svaki dan, ali kod kuće je to puno teže održavati. Ponekad pas spava u krevetu i zbog toga se osjećamo kao cimeri! Teško je održavati strast cijelo vrijeme. Definitivno to ne radimo svaki dan kod kuće - dodala je.
Nedavno je otkrila i jedan šokantan detalj.
Prije ulaska u show 'I'm A Celeb' prošle godine, ponuđena joj je injekcija za mršavljenje.
Gostujući u podcastu 'How To Fail With Elizabeth Day', Kelly je bez dlake na jeziku ispričala što joj se dogodilo.
- Doslovno prošli tjedan liječnik mi je ponudio Mounjaro. Nije li to ludo? - rekla je.
- Rekla sam: 'Za što mi to treba?'. Rekao je 'svi to koriste', a ja sam rekla 'Pa, ja ne'. Pitala sam: 'Koje su nuspojave?', a on je rekao: 'Nema ih'. Vodili smo cijeli razgovor, ali ja na to ne pristajem. On zna da ne pristajem, jer mi stalno pokušavaju uvaliti svašta. Ja znam što volim - dodala je.
Dok je raspravljala o kirurškim zahvatima i estetskim korekcijama, Kelly je priznala da nije protiv povremenih 'intervencija', ali da povlači crtu kod korištenja injekcija za mršavljenje.
- Obožavam svoje tretmane lica, masaže, stavljam malo botoksa jer se puno mrštim. Radim neke stvari, ali kada je riječ o mojem tijelu, zaista sam osjetljiva na njega - rekla je.
- Volim svoje tijelo, apsolutno obožavam svoje tijelo. Ove godine sam istrčala maraton, a imam 45 godina. Moje tijelo me provelo kroz toliko toga, i jednostavno volim svoje obline, moj suprug voli moje obline, i mislim da je žalosno što žene osjećaju potrebu da mijenjaju ono što jesu - dodala je.
