FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'

Britanska manekenka Kelly Brook, poznata po 'najsavršenijem tijelu na svijetu', pobjegla je na romantični odmor na Jamajku sa svojim suprugom Jeremyjem Parisijem. U utorak se pohvalila nizom fotografija koje oduzimaju dah, a otkrivaju i da par uživa u raskošnom okruženju resorta s pet zvjezdica
Kelly je, naravno, iskoristila rajsku lokaciju kao savršenu kulisu za poziranje u bikiniju, a na jednoj od fotki izranja iz bazena u modelu leopard uzorka. | Foto: Instagram
