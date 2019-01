Dreletu nisu produžili ugovor na HRT-u nakon 'afere' Đakić

Davor Dretar Drele (52) više neće voditi emisiju na Hrvatskom radiju utorkom i petkom od šest sati do 10 ujutro, piše Večernji list. Kako neslužbeno doznaju, svega nekoliko dana nakon što je odbrusio saborskom zastupniku HDZ-a Josipu Đakiću na proslavi 70. obljetnice križevačke tvrtke Radnik jer je cijelo vrijeme gledao u mobitel, Dreletu nisu produžili ugovor na HRT-u.

Kratko je dodao da ništa na tu temu ne može reći, a nama je nije javljao na mobitel.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

S Narodnog radija je, nakon punih 17 godina, 2015. prešao na Drugi program Hrvatskog radija gdje su ga slušatelji od ožujka prošle godine mogli čuti u suradnji s kolegom Franom Ridjanom. Osim toga, angažiran je i na Novoj TV, gdje je donedavno emitirana još jedna sezona Farme. No, na Hrvatskom radiju, izgleda, više ga nećemo slušati.

Foto: PR fotografije

Dreleta su nakon incidenta u prosincu prošle godine podržali brojni obožavatelji, a oni koji su bili prisutni na događaju, mislili su da se šali. Shvatili su da misli ozbiljno kada se nije vratio.

- Mnogi se pitaju što sam izgovorio u Križevcima. Rekao sam ono što je svakome od poštenih, radišnih i iskrenih ljudi u Hrvatskoj već odavno jasno. A kad komičarima nije do smijeha...- kratko je o svemu na Facebooku napisao Drele. Više od toga nije želio govoriti.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ne bih oko toga radio toliku dramu. Najviše bih volio kad bi se o tome prestalo pisati. Nema uopće potrebe da dodatno obrazlažem to što je bilo - rekao je popularni voditelj. Za komentar smo pitali i saborskog zastupnika Josipa Đakića.

- Čovjek ne razumije što mi sve kao zastupnici radimo. I na tom skupu bio sam kao zastupnik. On je tamo bio voditelj. Što on ima prozivati? To što je on napravio bilo je dno dna - rekao je zastupnik Đakić.