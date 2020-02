Drugačiji od drugih: Sade voće, odlaze na pedikure i skrivaju se

Kao što to biva u glumačkom svijetu, većina ljubavnih priča rađa se na setovima, a upravo su tako završili zajedno i 'friški' dobitnik Oscara Joaquin Phoenix (45) i glumica i njegova zaručnica Rooney Mara (34). Rooney i Joaquin upoznali su se 2013. na snimanju filma 'Her', a Oskarovac je priznao kako je prvotno mislio da ga Mara ne može smisliti.

Foto: Valerie Durant/PictureLux/PIXSELL/PictureLux/PIXSELL

- Nije uopće htjela razgovarati sa mnom. Ona je jedina osoba o kojoj sam tražio informacije na internetu. Nikad nisam to radio. Bili smo samo prijatelji, dopisivali smo se preko e-maila - izjavio je jednom prilikom Phoenix. Nakon snimanja filma par se razišao, no ponovno su se spojili na setu filma 'Mary Magdalene'. Tijekom snimanja zaljubili su se jedno u drugo i počeli hodati.

Prvi su se put na crvenom tepihu pojavili 2017. i to na svečanom otvaranju Filmskog festivala u Cannesu. Tijekom cijele ceremonije Mara je držala ruku Phoenixu i strastveno ga poljubila kad je osvojio nagradu za najboljeg glumca za film 'You Were Never Really There'.

Foto: Alessia Paradisi/Press Association/PIXSELL

U rujnu 2017. Phoenix je otkrio kako on i Mara žive zajedno u njegovom u stanu vrijednom 1.3 milijuna funti (oko osam milijuna i 200 tisuća kuna) u Los Angelesu. Posebno je raznježio obožavatelje kad je rekao da je zbog američke glumice gledao deset sati serije 'The Staircase' jer joj nije mogao reći ne.

- Htio sam vezu koja će imati smisla. Htio sam vezu punu ljubavi. Nisam očekivao da ću to dobiti. Rooney i ja smo bili samo prijatelji - komentirao je Oskarovac.

Iako oboje većinu vremena provode ispred kamera i reflektora, budući supružnici ne žive život poput ostalih zvijezda. Izbjegavaju tipičan holivudski način života, ne ide na zabave koje priređuju zvijezde i u otmjene restorane. Jedu isključivo povrće i voće iz svog vrta, odlaze zajedno na pedikure, a često ih se može vidjeti na prosvjedima za prava životinja.

Iako nije htio komentirati zaruke, Phoenix je navodno zaprosio Maru u svibnju prošle godine nakon tri godine veze. Vjenčanje će, prema pisanju stranih medija, biti intimno za mali krug ljudi.

Foto: Valerie Durant / PictureLux / Profimedia

Na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu gdje mu je uručena još jedna nagrada za 'Jokera', u rujnu prošle godine, Phoenix je dao do znanja koliko je sretan što ima Rooney pored sebe.

- Negdje ovdje u publici, ne znam točno gdje, je mali prljavi zmaj kojem želim iščupati krila, omotati ga u deku i spavati s njim zauvijek. Volim te i hvala ti - poručio je Phoenix Mari.

Par je posebno oduševio obožavatelje na nedavnoj dodjeli Oscara. Izmjenjivali su nježnosti cijelo vrijeme te se dobro zabavljali, a posebno je bila emotivna fotografija. Paparazzi su ulovili Phoenixa i Maru kako jedu vegetarijanske burgere sjedeći na stepenicama dok se smiješe jedno drugome.

Joaquin Phoenix celebrated his Oscar win by eating a vegan burger with his fiance Rooney Mara, who's casually wearing a pair of Converse sneakers.



Look how simple yet happy they are. I love this photo. 😭❤️ pic.twitter.com/8afI1p02vm — Rina (@bbblanchett) February 10, 2020

POGLEDAJTE VIDEO: