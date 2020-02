Kralj mračnih uloga: Živio je u seks-kultu, prosio, umalo umro

Joaquin Phoenix dobitnik je Oscara u kategoriji najbolji glumac za ulogu Jokera u istoimenom filmu. I prije proglašenja pobjednika Phoenix je slovio kao glavni favorit, a sad je, iz četvrtog pokušaja, došao do svojeg prvog kipića. U prošlosti je bio nominiran za ulogu poremećenog rimskog cara Komodusa u 'Gladijatoru', za ulogu Johnnyja Casha u filmu 'Hod po rubu' te za ulogu vojnog veterana u filmu 'Master'.

A iako je danas, kako bi se reklo, na krovu svijeta, njegov život nije bio nimalo, kako to reći blago, jednostavan. U nastavku vam donosiomo deset nepoznatih crtica iz života Joaquina Phoenixa.

1. Rođen je u Portoriku 28.10. 1975 godine. Glumčevi roditelji John (72) i Arlyn Bottom (74) upoznali su se dok je ona stopirala u Meksiku, a on ju je pokupio svojim autom. Oboje su bili 'slobodnog duha' i skupa su proputovali SAD, Meksiko i Južnu Ameriku šireći nauk religioznog pokreta 'Božja djeca'. No, kako su njegovi roditelji sami kasnije shvatili, bilo je to puno više od običnog, bezazlenog, religijskog pokreta. Ispostavilo se da vođe 'Božje djece' potiču seks između odraslih i djece, kao i grupni seks i incest. Njegov pokojni brat River jednom je rekao kako je izgubio nevinost sa samo četiri godine... Obitelj je 1978. pobjegla iz kulta i promijenila prezime iz Bottom u Phoenix.

2. Rođen je kao treće od petero djece. Ima tri sestre: Rain, River i Liberty, koje se sve bave glumom. Imao je starijeg brata, Rivera, koji je preminuo s 23 godine. Dok su bili djeca, roditelji su ih tjerali da prose i nastupaju po ulicama kako bi zaradili novac za život.

3. Sreća se obitelji preokrenula kad ih je na ulici vidio jedan televizijski producent. Joaquin je kao dijete počeo glumiti reklamama i televizijskim serijama te je sa sedam godina sa svojim pokojnim bratom Riverom odigrao prvu ulogu u 'Seven Brides for Seven Brothers'. U mladosti je nastupao s imenom Leaf jer je htio biti sličniji bratu i sestrama.

4. Dok je River uživao u brojnim glumačkim uspjesima, Joaquinu je 'život pod reflektorima' postao pretežak. Odlučio je pauzirati karijeru i putovati po Južnoj Americi. Četiri godine je uživao u privatnosti svog života, a čim se vratio u Los Angeles ponovno je bio 'pod povećalom'. Njegov brat River se uz glumu posvetio i glazbi, a 30 listopada 1993. nastupao je u zloglasnom noćnom klubu The Viper Room u zapadnom dijelu Hollywooda. Nekoliko sati kasnije, Hitna pomoć dobila je uznemirujući poziv:

Foto: IMDB - Molim vas, dođite odmah! Dođite hitno! Moj brat se grči na pločniku! Ne znam, mislim da je uzeo Valium ili tako nešto! Dođite odmah, molim vas - vikao je uspaničeni Joaquin. No Riveru nije bilo spasa. Preminuo je 31. listopada 1993. od predoziranja drogom. Iako je imao samo 23 godine u doba smrti, River je već dugo vremena bio ovisan o raznim opijatima. Prijatelj pokojnog glumca i bivši frontmen grupe Helonious Monster Bob Forrest u knjizi je pojasnio koliko su on i River duboko zaglibili:

- Mi smo, kao društvo, imali rutinu s uzimanjem droga. Prvo smo pušili crack, ili ubrizgavali kokain direktno u venu kako bismo osjetili 90 sekundi električnog odjeka u mozgu. Onda smo uzimali heroin da bismo se spustili i dovoljno smirili kako bismo mogli održavati razgovor nekoliko minuta prije nego što iznova započnemo isti ciklus.

5. Joaquin i River jedina su braća u povijesti nominirana za Oscara. Joaquin za 'Gladijatora', 'Hod po rubu', 'Master' i 'Jokera', dok je River 1989. bio nominiran za najboljeg sporednog glumca u filmu 'Running on empty'. Foto: IMDB 6. Nakon što je za ulogu Johnnyja Casha u 'Hodu po rubu' zaradio nominaciju za Oscara, uskoro je otišao na odvikavanje od alkohola.

Foto: IMDB 7. Prije 14 godina imao je tešku prometnu nesreću. Njegovu automobilu otkazale su kočnice te se prevrnuo. Kad je Joaquin došao svijesti, shvatio je da mu netko kuca na prozor i govori mu da će 'sve biti okej'. Glumac nije shvaćao što se događa te je instinktivno išao zapaliti cigaretu. Nepoznati muškarac panično ga je nagovarao da to ne radi jer gorivo curi i sve će eksplodirati. U zadnji trenutak shvatio je što se događa i odgodio cigaretu. A nepoznati muškarac? Ispalo je da je Joaquina spasio poznati njemački redatelj, glumac, pisac.. .Werner Herzog.

8. Nekoliko puta odlazio je u mirovinu, na pauze... Zadnju pauzu Joaquin je imao 2009. kada je odlučio postati reper. Pojavio se u emisiji Davida Lettermana (73) i rekao da ide u mirovinu i neće više glumiti, a tijekom intervjua je cijelo vrijeme mumljao. Kasnije je o tom periodu svojeg života snimio mockumentary 'I'm still here'.

9. A iako je ponosno primio nagradu, prije osam godina je u jednom intervjuu Oscare nazvao - hrpom sra**. Kasnije se zbog te izjave ispričao.

10. Veliki je borac za prava životinja i već dugo godina je vegan. Odbija na setu nositi išta što je napravljeno od životinjske kože. Također je često viđen gost na ekološkim prosvjedima. Početkom ove godine uhićen je u Washingtonu s glumicom Jane Fondom.

