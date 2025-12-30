Obavijesti

VELIKI USPJEH

Drugi dnevnik Pauline P. najgledaniji je film u kinima

Foto: promo@Jaka Produkcija

U prosincu je film postigao izniman uspjeh na UK Film Awards festivalu u Londonu, gdje je osvojio čak četiri važne nagrade, a očekuje ga i američka premijera u Dallasu

Film Drugi dnevnik Pauline P., trenutačno najgledaniji film u hrvatskim kinima, do sada je privukao 73.817 gledatelja, potvrđujući status jednog od najvećih domaćih kino-hitova za djecu i obitelj. Osim izvanrednog odaziva publike u Hrvatskoj, film bilježi i značajan međunarodni uspjeh.

Nakon međunarodne premijere na prestižnom Tallinn Black Nights Film Festivalu u Estoniji, jednom od najvažnijih europskih filmskih festivala, Drugi dnevnik Pauline P. nastavio je osvajati pažnju festivalske publike diljem Europe. U prosincu je film postigao izniman uspjeh na UK Film Awards festivalu u Londonu, gdje je osvojio čak četiri važne nagrade. Proglašen je najboljom komedijom čime je ova nagrada otišla u ruke redatelju Nevenu Hitrecu, dok je Katja Matković nagrađena priznanjem za najbolju glumicu. Nagradu za najbolju glazbu osvojio je Darko Hajsek, a za najbolju scenografiju nagrađena je Tajana Čanić Stanković.

storyeditor/2025-11-14/9__1_.jpg
Foto: promo@Jaka Produkcija

Međunarodni festivalski put filma nastavlja se i u siječnju 2026. godine, kada Drugi dnevnik Pauline P. ima svoju američku premijeru na 42. KidFilm Family Festivalu u Dallasu. Riječ je o jednom od najznačajnijih festivala posvećenih dječjem i obiteljskom filmu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tako se i u vrijeme školskih praznika, Drugi dnevnik Pauline P. nameće kao idealan izbor za zajednički odlazak u kino. Film se i dalje prikazuje u Cinestaru i ostalim kinima diljem Hrvatske, a svojim humorom, emocijama i temama bliskima djeci i roditeljima potvrđuje zašto je osvojio publiku svih generacija.

U filmu glume: Katja Matković, Judita Franković Brdar, Igor Kovač, Ksenija Marinković, Vinko Kraljević, Ana Topolko, Aria Dunda, Ramona Ivanda, Jakov Švarc, Tom Rushaidat, Anja Šovagović-Despot, Borko Perić, Jure Henigman, Dražen Kuhn, Iskra Jirsak, Marko Makovičić i drugi.

storyeditor/2025-11-14/3__4_.jpg
Foto: promo@Jaka Produkcija

Producent filma je Jure Bušić, izvršni producent Hrvoje Habeković, direktor fotografije Dragan Marković Markoni, skladatelj Darko Hajsek, montažer Slaven Zečević, scenografkinja Tajana Čanić Stanković, kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović, majstorica maske Snježana Gorup, dizajner zvuka Julij Zornik i snimatelj zvuka Matija Santro.

Film je nastao u produkciji Jake produkcije, Invide, Living picturesa i Baboon productiona, a distributer je tvrtka Jučer. Podržan je sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Slovenskog filmskog centra i Filmskog centra Srbije.

