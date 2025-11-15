Katja Matković priznaje da je vrlo slična glavnoj junakinji, a sa svojim filmskim prijateljima nastavila se družiti i izvan seta
Katja Matković za 24sata: Jedva sam dočekala ponovno postati Paulina, obožavam snimati
Nakon što je prije dvije godine snimljen film "Dnevnik Pauline P." Nevena Hitreca, brzo je postao hit među domaćom publikom, a obarao je rekorde i na streaming platformama poput Netflixa. Ovaj film, snimljen po istoimenoj knjizi Sanje Polak, opisuje svakodnevicu djevojčice Pauline, njenih prijatelja i obitelji. Mnogi su jedva dočekali nastavak ove dječje avanture u kojoj su uživali i veliki i mali, a među njima i glavna glumica Katja Matković (13).
