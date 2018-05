Drugo polufinale Eurosonga: U završnicu idu Srbija i Slovenija

U drugoj polufinalnoj večeri 63. Eurosonga natjecatelji iz 18 zemalja (jedan manje nego u prvom polufinalu) predstavili su se gledateljima diljem Europe, a ovih deset nastavlja svoje sudjelovanje na ovom glazbenom natjecanju: Srbija, Moldavija, Mađarska, Ukrajina, Švedska, Australija. Norveška, Danska, Slovenija i Nizozemska.

O njihovoj sudbini odlučila je kombinacija glasova gledatelja koji su glasali putem SMS-a i poziva te glasova žirija koji su poslušali, pogledali i ocijenili sve nastupe. Glasati su mogle samo zemlje sudionice drugog polufinala, te Francuska, Italija i Njemačka kao članovi grupe 'BIG 5 država' koje imaju izravan ulaz u finale.

Drugo polufinale, raspored izvođenja pjesama:

1. Norveška - Alexander Rybak - That's How You Write a Song

2. Rumunjska - The Humans - Goodbye

3. Srbija - Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca

4. San Marino - Jessica feat. Jenifer Brenning - Who We Are

5. Danska - Rasmussen - Higher Ground

6. Rusija - Julia Samoylova - I Won't Break

7. Moldova - DoReDos - My Lucky Day

8. Nizozemska - Waylon - Outlaw in 'Em

9. Australija - Jessica Mauboy - We Got Love

10. Gruzija - Ethno-Jazz Band Iriao - For You

11. Poljska - Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up

12. Malta - Christabelle - Taboo

13. Mađarska - AWS - Viszlát nyár

14. Latvija - Laura Rizzotto - Funny Girl

15. Švedska - Benjamin Ingrosso - Dance You Off

16. Crna Gora - Vanja Radovanović - Inje

17. Slovenija - Lea Sirk - Hvala,ne

18. Ukrajina - Melovin - Under The Ladder

Podsjetimo, u prvoj polufinalnoj večeri svoje mjesto u finalu izborile su Austrija, Estonija, Cipar, Litva, Izrael, Češka, Bugarska, Albanija, Finska i Irska dok hrvatska predstavnica Franka Batelić (25) nije bila te sreće.

- Kako sam već puno puta rekla, samo stati na eurovizijsku pozornicu i pjevati pred milijunima gledatelja, za mene je velika pobjeda! Poznato je da je prvo polufinale bilo toliko jako i drago mi je sto sam bila njegov dio. Mjeseci rada su iza nas i ponosna sam na sve koji su uz mene na tom putu. Zahvaljujem svima koji su glasovali za nas i nadam se da vas nisam razočarala - rekla je Batelić netom nakon nastupa.

Franki su podršku na nastupu u lisabonskoj Altice Areni u utorak došli pružiti njezina majka Ingrid, ostali članovi obitelji te televizijski voditelj Dalibor Petko, koji je s Frankinom majkom po ulicama Lisabona ponosno nosio hrvatsku zastavu.

- Franka je u dvorani bila miljenica. Publika ju je dočekala velikim aplauzom, a svima je kasnije bilo žao što nije prošla u finale - ispričao nam je.

Ovo su finalisti Eurosonga 2018.:

Srbija: Sanja Ilić & Balkanika - 'Nova Deca'

Moldavija: DoReDos - 'My Lucky Day'

Mađarska: AWS: 'Viszlát nyár'

Ukrajina: Melovin - 'Under The Ladder'

Švedska: Benjamin Ingrosso - 'Dance You Off'

Australija: Jessica Mauboy: 'We Got Love'

Norveška: Alexander Rybak - 'That's How You Write a Song'

Danska: Rasmussen - 'Higher Ground'

Slovenija: Lea Sirk - 'Hvala,ne'

Nizozemska: Waylon - 'Outlaw in 'Em'

Austrija: Cesar Sampson - 'Nobody But You'

Estonija: Elina Nechayeva - 'La Forza'

Cipar: Eleni Foureira - 'Fuego'

Litva: Ieva Zasimauskaitė -' When We’re Old'

Izrael: Netta - 'Toy'

Češka: Mikolas Josef - 'Lie To Me'

Bugarska: EQUINOX - 'Bones'

Albanija: Eugent Bushpepa - 'Mall'

Finska: Saara Aalto - 'Monsters'

Irska: Ryan O’Shaughnessy - 'Together'