Franka: Vedran Ćorluka me potaknuo da idem na Eurosong

U nastupu ne bih ništa promijenila. Cijeli moj tim savršeno je odradio svoj posao i moram svima zahvaliti na potpori, rekla je Franka Batelić (25). Iako izvedbom pjesme “Crazy” Hrvatskoj nije osigurala ulazak u finale Eurosonga, pjevačica je zadovoljna nastupom.

- Život ide dalje! Imam planove i nakon Eurosonga, krećem u snimanje albuma, a imam i gomilu dogovorenih nastupa - pohvalila se Batelić. Priznaje kako joj je nastup na Eurosongu bio ispunjenje snova.

- Sretna sam što sam proživjela sve ove divne osjećaje. Eurosong je velika manifestacija prepuna raznih emocija sa svih strana i od svih sudionika - zaključila je Batelić.

Kako je ispričala za HRT, glazbom se bavila od malih dana, a iz svijeta showbizza povukla se prije četiri godine. Jedan od glavnih inicijatora njezina povratka na scenu bio je, kaže, njezin dečko Vedran Ćorluka (32). Nogometni reprezentativac ju je, prisjeća se Franka, sve vrijeme poticao da se nastavi baviti onime što je ispunjava.

- Vedran me ove sve godine forsirao da se vratim glazbi. Govorio mi je da vidi kako nisam sretna bez glazbe. Da me on nije forsirao, ne bi sve ovako brzo išlo - rekla je Franka. Za dečka kaže da je fenomenalan, dobar i plemenit te da joj je prilikom priprema za Eurosong bio najveća podrška.

Franki su podršku na nastupu u lisabonskoj Altice Areni u utorak došli pružiti njezina majka Ingrid, ostali članovi obitelji te televizijski voditelj Dalibor Petko, koji je s Frankinom majkom po ulicama Lisabona ponosno nosio hrvatsku zastavu.

- Franka je u dvorani bila miljenica. Publika ju je dočekala velikim aplauzom, a svima je kasnije bilo žao što nije prošla u finale - ispričao nam je.

Dva dana prije svog polufinala dramu su imali srpski predstavnici. Pjevač i frontmen “Sanja Ilić i Balkanika” Mladen Lukić “plasirao se” u obližnju bolnicu. Tijekom silnih proba i uvježbavanja zbog visokog tlaka mu je pozlilo. U lisabonskoj bolnici odmah su ga primili i Lukić bi trebao biti spreman za današnji polufinale Eurosonga.

- Sve je dobro prošlo, bolje sam. Puno se radilo posljednjih dana. Svi smo imali jako puno posla i bilo je naporno. Balkanika je novinarima najzanimljivija, neki dan smo dali valjda 30 intervjua. Moguće da mi je od toga malo tlak bio veći. Prošao sam pretrage i sve je dobro, bit ću potpuno spreman za nastup - rekao je Lukić.

U Portugalu će se predstaviti pjesmom “Nova djeca”, a problemi ih prate od početka. Za potrebe što efektnije izvedbe tražili su dodatne rekvizite na pozornici, četiri “stupa” od pleksiglasa, a za što su ih organizatori tražili oko 140.000 kuna. Srbi su “kante” naručili u svojoj zemlji, u Lisabon su dopremljeni poštom, a prošli su tako 15 puta jeftinije.

Oko samo pjesme i plasmana nisu baš toliko oduševljeni, ni sami ne vjeruju da mogu ostvariti neki zapaženiji rezultat. Uzdaju se u pjevačicu Danicu Krstić, za koju tvrde da je među najljepšim pjevačicama ovogodišnjeg Eurosonga. No, i tako su im šanse za pobjedu gotovo minimalne, na kladionicama su pri dnu za ukupnu pobjedu i na njih je koeficijent čak 400. Primjerice, za Cipar, koji je jedan od glavnih favorita, koeficijent je samo 3,5.

- Ne očekujemo pobjedu nego da napravimo dobar posao te pjesmu i našu zemlju dobro predstavimo. Važno nam je da čuju našu poruku - rekao je Lukić po dolasku u Portugal.

“Sanja Ilić i Balkanika” puno su radili i na marketingu, a prvih dana to im je i sasvim dobro išlo. Iznenadili su voditelje kad su svoju pjesmu otpjevali na portugalskom.

- Mi vas već volimo. Hvala vam na energiji i pozitivnoj poruci koju šaljete - rekla je voditeljica Claudia Semedo.

Susjede Slovence predstavlja Lea Sirk s pjesmom “Hvala, ne”. To je za slovensku pjevačicu bio treći pokušaj proboja na Eurosong. Uspjela je s dance pjesmom, a prognoze plasmana lošije su i od “Sanja Ilić i Balkanika”. No to uzdanici Lei Sirk ne smeta.

Nešto poput Franke Batelić, kojoj je već sam nastup pred eurovizijskom publikom na diku i ponos. Tako i Slovenka u najavi svog nastupa odgovara na pitanja o plasmanu, a za koji trenutačno prognoziraju da će biti pri dnu poretka druge polufinalne večeri.

- Pa što onda? Neka budem i zadnja ako treba, znam samo da ću svoj nastup odraditi maksimalno profesionalno - rekla je Lea i nastavila:

- Drago mi je da će uz mene biti cijela Slovenija, pa čak možda i oni koji to ne bi htjeli - “naoružana” je pozitivom Lea.

Slovenka je studirala flauta u Ženevi, a prije nekoliko godina počela je pjevati, a čak je i učiteljica pjevanja. Učenici ju opisuju kao strogu, ali ipak korektnu učiteljicu.

- To radim s neizmjernim veseljem. Iako nije lako, čini mi se da su iz generacije u generaciju sve zahtjevniji - objasnila je Lea.

Ipak, koliko god se trudili i Srbi i Slovenci, zajedničko je svim predstavnicima zemalja iz bivše Jugoslavije da su u prognozama sve bile pri samom dnu ljestvice. Eurovizijska publika baš i ne podržava muziku s ovih prostora, ili kako Sirk pjeva: Hvala, ne.

