Družba Baby Lasagne: 'Samo sam jedan dan imao da smislim Markov nastup na Eurosongu...'

Prijatelji i suradnici Marka Purišića, odnosno Baby Lasagne, u subotu su primili svečana priznanja povodom odličnog rezultata na ovogodišnjem Eurosongu. Na svečanoj promociji studenata Sveučilišta VERN' dekan Vlatko Cvrtila uručio je Krešimiru Šustiću, Tonki Donjerković, Luki Grgiću i Tomislavu Krajceru male replike eurovizijskog mikrofona.

Krešimir Šustić brinuo se o medijskoj vidljivosti Marka i cijelog njegova tima, a uz nagradu primio je i zasluženu diplomu.

- Hvala svima, zahvalio bih VERN'u koji je spojio mene i ove predivne ljude s kojima sam ostvario misiju fakulteta, a to je napraviti nešto dobro za Hrvatsku i u svijetu - rekao je Šustić tijekom dodjele svečanih priznanja timu koji je sudjelovao na ovogodišnjem Eurosongu.

Krešimir je Marka pratio kroz cijeli Eurosong te dodaje da je ponosan na Marka kao autora teksta i glazbe pjesme "Rim tim tagi dim".

- To je jako pohvalno za njega, njegov imidž, identitet i karijeru - rekao je Krešimir.

Zagreb: Na svečanoj promociji VERNovih diplomanata uručena priznanja i članovima hrvatskog tima s Eurosonga

Opisuje Marka kao "zabavnog, autentičnog i dobrog imitatora".

- Rasprodana Šalata je samo pokazatelj koliko je Marko puno napravio svojom glazbom i kakav utjecaj ima - dodao je Šustić.

Tonka Donjerković bila je zaslužna za cjelokupnu šminku Markova tima.

Malmo: Baby Lasagna sa svojim timom odlazi iz hotela na probu

- Šminku smo smišljali u skladu s kostimima, kako bi se kostimirali, tako bi se mijenjao i make-up. Kad smo došli na ideju za ovu čipku oko oka, to se isto puno mijenjalo. Prvo su bile šljokice, pa su bile boje, ali nakon nekoliko izmjena došli smo do te čipke i jako sam zadovoljna - rekla je Tonka i dodala: "On se prepustio što se tiče šminke i kose, možda mu je za kosu bila pogreška. Ali onda smo se vratili na ovu njegovu frizuru jer smo shvatili da on tu frizuru fura i voli".

Producent i kreativni direktor Luka Grgić pomogao je Marku u vezi samog nastupa i dodao da su se čuli odmah nakon što je Marko ušao na Doru nakon odustajanja Zsa Zse.

Zagreb: Na svečanoj promociji VERNovih diplomanata uručena priznanja i članovima hrvatskog tima s Eurosonga

- Pričali smo o potencijalnim idejama koje je Marko imao i onda sam ga zamolio da mi da jedan dan da vidimo kako ćemo i što ćemo te je tako nastalo ono što ste vidjeli na Dori, te kasnije i na Eurosongu - otkrio je Luka.

Skromni mladić priznao je kako su za nastup na Eurosongu pojačali svaki segment nastupa.

- Sve što je bilo na Dori, za Eurosong smo pojačali. Bilo je više pirotehnike, koraka i animacija na LED ekranima. A dodali smo i dio s publikom - kaže.

Svaka sekunda tog nastupa, rekao je, mora biti perfektna, a najbitnije mu je bilo prikazati energiju koju Baby Lasagna ima.

- Šveđanima sam dostavio komad od 78 stranica kako nastup u kojoj sekundi treba izgledati na ekranu. Kasnije su išli pregovori i dogovori što je moguće, a što ne i kako neke stvari napraviti bolje - rekao je Luka, kojega je najviše razveselila pirotehnika na nastupu.

Zagreb: Na svečanoj promociji VERNovih diplomanata uručena priznanja i članovima hrvatskog tima s Eurosonga

Sve mu je pripomogao i LED vizualizator Tomislav Krajcer.

- Zadnji sam se priključio timu nakon što su oni razradili detalje. Meni je bilo prepušteno da sve to oblikujem i napravim da izgleda u skladu s čitavim nastupom Baby Lasagne - govori Krajcer. Otkrio je i da animacije mačaka koje plešu nisu bile u planu kod planiranja nastupa.

- Luka i ja smo se čuli u jednom trenutku i pitao sam ga: 'Čini li ti se da bih ipak trebao staviti i mačke'. U prvoj ideji mačke nisu trebale biti na ekranima. Vagali smo pet-šest varijanti mačaka i odlučili. Navodno su mačke oduševile sve - kroz smijeh govori Krajcer i dodaje da je oduševljen bio i Marko.

Njegovim uspjehom oduševila se i njegova mentorica Stana Odak Krasić.

- Marko je suprotnost od onoga što je bio na pozornici. Kao studenta ga je trebalo nagovarati da nešto kaže na predavanju, ekstrovertni introvert. Obveze je izvršavao na vrijeme, a uspjeh mu je ovisio o interesima predmeta. Ali moram reći da je Marko krenuo u izradu završnog rada. Rasprodao je tri koncerta na Šalati u nekoliko minuta pa očekujemo da će njegova anketa za završni rad skupiti 10.000 odgovora u nekoliko minuta - našalila se Markova mentorica na završnom radu.

Zagreb: Na svečanoj promociji VERNovih diplomanata uručena priznanja i članovima hrvatskog tima s Eurosonga

Podržat će Marka na njegovu trećem koncertu, jer karte za prva dva nije uspjela uhvatiti. Nastup na Eurosongu za nju je bio fantastičan, ali ipak je imala dozu stresa.

- Ajme, valjda gore od njegovih roditelja. Mi nastavnici kad vidimo praksu na terenu, bude vas strah. Oni prezentiraju onu teoriju koju ste im vi govorili i sad su to novi ljudi. Pretvaraju se u nekakve zvijezde i osvajaju svijet pa si malo i umislite i dajete si zasluge kao ovo sam mu ja rekla i tako - objasnila je mentorica.

Njoj se, kao i ostalim studentima na svečanoj promociji, Marko obratio putem videoporuke.

Zagreb: Na svečanoj promociji VERNovih diplomanata uručena priznanja i članovima hrvatskog tima s Eurosonga

- Dragi kolege, žao mi je što ne mogu biti trenutačno s vama. Ne mogu niti snimiti dobar i kvalitetan video kako su me naučili na faksu, ali potrudit ću se da barem poruka bude dobra. Djelomično vam zavidim na svemu ovom jer još nisam završio završni rad, nisam ga još ni počeo pisati, a Stana čeka samo da se javim. Mislim da su nastupi na Eurosongu i koncerti dobar razlog za odgađanje. Budite dobri i čuvajte se, mijau mijau - rekao je Baby Lasagna kolegama na fakultetu.

Dvorana ga je pozdravila glasnim pljeskom i prepoznatljivim pokretom ruke iz "Rim tim tagi dim".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:41 Baby Lasagna stiže na Šalatu! | Video: 24sata Video