Dua Lipa dolazi u Hrvatsku! U Puli će nastupati dva dana...

Dua je poznata po svojim hitovima 'New Rules', 'Levitating', 'One Kiss' i brojnim drugima. Također, pojavila se i u popularnom filmu 'Barbie', za koji je napisala i soundtrack imena 'Dance The Night'

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku pula

dua lipa