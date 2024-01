Dua Lipa opet je u vezi! 'Novo je sve, ali ludi su jedan za drugim'

Pjevačica Dua Lipa (28) i glumac Callum Turner (33) nedavno su viđeni kako plešu na after partyju u Los Angelesu nakon premijere njegove ratne serije 'Masters of The Air'.

Nakon što su izazvali glasine o romansi, izvor za Page Six je sada potvrdio da su uistinu zajedno.

- Novo je, ali su ludi jedno za drugim - rekao je izvor dodajući da je pjevačica došla na njegovu premijeru kako bi ga podržala.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, glumac je prethodno izlazio s Vanessom Kirby, koja je glumila princezu Margaret u seriji 'Kruna' od 2016. do 2017.

Nakon što su prekinuli, izvor je za britanske novine The Sun objasnio što je rezultiralo njihovom razlazu.

- Vanessa i Callum su zvijezde u usponu u glumačkom svijetu i u posljednjih nekoliko godina bili su preplavljeni ponudama. Ali kako su njihove karijere krenule uzlaznom putanjom, njihova odnos je patio i postupno su se udaljili - ispričao je.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Pjevačica je prethodno bila u vezi s 14 godina starijim redateljem Romainom Gavrasom. Prekinuli su u prosincu prošle godine nakon osam mjeseci veze.