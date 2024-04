Dua Lipa pričala o odrastanju na Kosovu: 'To je veliki dio mene'

Otkad sam bila jako mala, zapisivala sam stvari o kojima sam sanjala. Uvijek sam planirala unaprijed, rekla je Dua Lipa u intervjuu za časopis Time. Dua je trenutačno među najpoznatijim svjetskim zvijezdama, njezini singlovi drže visoka mjesta na ljestvicama, a uspjehe niže i u svijetu glume. Britanska pjevačica vuče albanske korijene, a uvijek se rado prisjeća svog odrastanja na Kosovu.

- Ja sam s dva mjesta u isto vrijeme - rekla je pjevačica koja je prije dvije godine dobila albansko državljanstvo. 'To što sam s Kosova je jako veliki dio toga što sam ja, a dobivanje albanskog državljanstva je jako uzbudljivo', dodala je.

Foto: Instagram

Dua Lipa je rođena 1995. godine u Londonu, a kad je imala 11 godina se s obitelji preselila na Kosovo. Nekoliko godina kasnije je nagovorila roditelje da se vrate u London kako bi mogla nastaviti sa svojom glazbenom karijerom. Karijeru je započela objavljivanjem obrada na YouTubeu i SoundCloudu, a danas se može pohvaliti time da je njezinih pet hitova završilo među top 10 najboljih pjesama na Billboard Hot 100 ljestvici.

Foto: Valdrin Xhemaj /PIXSELL

Dua je predana i tome da promijeni mišljenje njezinih fanova o Kosovu i Albaniji.

- Kada ljudi pomisle na Kosovo, ne želim da kažu: 'Oh, ratom razoreno Kosovo'. Ima tu još mnogo toga. Moj otac i ja radimo festival u Prištini, a radi se o tome da ljudi diljem svijeta dođu i vide koliko je drugačije od onoga što očekuju. Bilo da su to izvođači iz cijelog svijeta ili obožavatelji iz susjednih zemalja koji dolaze vidjeti izvođače koje vole. Znam da kad sam ja živjela na Kosovu, nitko od mojih omiljenih pjevača nije dolazio tamo. San mi je biti u mogućnosti pružiti to djeci koja tamo žive - rekla je Lipa.