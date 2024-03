One su uspjele kupiti karte za koncert Due Lipe: 'Od devet ujutro sam osvježavala stranicu'

Džamboplakati tek su bili postavljeni i najavljivali dolazak britanske pjevačice albanskih korijena, u Pulu 9. lipnja, a obožavatelji su već bili spremni na "najbrži prst". No nitko se nije nadao da će se karte rasprodati u nekoliko minuta.

- Obožavam Duu Lipu od svoje 17. godine, kad joj je izašla prva pjesma. Nisam mogla vjerovati kad sam pročitala, mislim baš na 24sata, još u siječnju, da se šuška kako bi mogla doći u Hrvatsku - kaže nam Iva (26), jedna od oko 7000 sretnika koji su uspjeli u desetak minuta domoći se karata za koncert Due Lipe.

Foto: Mike Blake/Reuters

Iva ima spremnu odjevnu kombinaciju za koncert

Najvjerniji obožavatelji u petak ujutro spremno su čekali uz stranice Eventima da kupe svoju ulaznicu.

- Digla sam njihovu stranicu u petak u 9 i 'osvježavala' svaku minutu. U 10.03 uspjela sam domoći se karte i potvrda je stigla u 10.04, a već u 10.10 sati nije ih više bilo - opisuje nam Iva kojom su brzinom karte planule.

Foto: Hollie Adams/REUTERS

- Idem sama na koncert jer nitko od mojih prijatelja nema tako dobar ukus za glazbu kao ja, ali čekat će me nakon koncerta da im prepričam dojmove - rekla je kroz smijeh Iva.

Obožavam kako se odijeva Dua Lipa jer sam se tako htjela od djetinjstva odijevati i izgledati. Moram biti iskrena i reći da mi je prva 'glazbena ljubav' bila Taylor Swift, kod koje jedino ne volim one najveće hitove nego poetične pjesme. Nju slušam od svoje pete godine, rekla je.

Na pitanje koja joj je najdraža pjesma Due Lipe kaže:

- Teško mogu jednu izdvojiti, pa ću vam reći prve tri, a to su redom 'Fever', 'Be The One' te s Eltonom Johnom 'Cold Heart'.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Iva već zna i što će odjenuti na ljetni koncert.

- Sigurno nešto šljokičasto, a po licu ću staviti cirkone i napraviti neku cool frizuru. Odjenem se kako se i osjećam, a Dua Lipa mi ima tu vrlo pozitivnu vibru - zaključila je.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

U virtualnoj čekaonici provela je samo 30-ak sekundi

Razgovarali smo s još jednom obožavateljicom, koja je također uspjela u prve tri minute domoći se toliko željene karte.

- Veliki sam fan Due Lipe još od 2018. godine i oduševilo me kad sam vidjela da dolazi u Hrvatsku. Znala sam da će interes za ulaznice sigurno biti velik, pa sam već u 9 sati na mobitelu otvorila stranicu Eventim, pripremila kreditnu karticu i čekala početak prodaje u 10 sati. Točno u 10 osvježila sam stranicu i otvorila ponudu s ulaznicama. Iskreno, karte su bile ponešto skuplje od onoga što sam očekivala, ali budući da je koncert u Hrvatskoj, pa ne moram još plaćati i put i smještaj, pa nije tako velik izdatak. Iskustvo kupovanja ulaznice bilo je poprilično lako i jednostavno. Ušla sam u red čekanja, u kojem sam provela samo 30-ak sekundi. Odabrala sam ulaznicu koju želim, unijela podatke za plaćanje i već u 10.03 ulaznica za koncert je bila u mojem pretincu e-pošte - rekla nam je Zagrepčanka (29).

Foto: Mike Blake/Reuters

Ulaznice su rasprodane u nekoliko minuta

Dua Lipa dolazi u Pulu u okviru nove turneje, kojom promovira svoj nadolazeći, treći studijski album, "Radical Optimism", čiji se izlazak očekuje 3. svibnja. Karte su preko Eventima puštene u prodaju jučer u 10 sati, a tad je velik broj njezinih obožavatelja nahrlio po svoju kartu za taj spektakl. Pa ako niste bili među najupornijima koji su sjedili za računalom ili mobitelom u pravo vrijeme, vjerojatno ste ostali bez svoje ulaznice jer su one rasprodane u samo nekoliko minuta!

Foto: Maja Smiejkowska/Reuters

U 10.15 sustav je pokazivao da su sve karte već rasprodane, pa i one najskuplje, koje su koštale 417 eura. No naknadno su se pojavile još neke, platinum, koje su tada dosezale cijenu od 486,50 eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Dua Lipa rasprodala je pulsku Arenu u nekoliko minuta! Cijene karata bile i više od 400 eura | Video: 24sata Video

Dua je poznata po hitovima "New Rules", "Levitating", "One Kiss" i mnogim drugima. Također, pojavila se u popularnom filmu "Barbie", za koji je napisala i soundtrack, imena "Dance The Night". Tijekom karijere osvojila je tri Grammyja.

Karte se prodaju i na Njuškalu...

No šanse za neke možda još i ima, ali samo ako svoju ljubav prema pjevačici mogu iskazati i u novcu. Na Njuškalu su se tako pojavile karte koje ćete platiti mnogo više nego što su koštale u prodaji na Eventimu.

Foto: Mike Blake/Reuters

- Prodajem ulaznice za koncert Due Lipe. Trava stajanje. 200 eura po ulaznici - stoji u jednom oglasu.

Oglas je u pola sata pregledan 145 puta. Inače, karta je za taj sektor koštala 79 eura, što znači da je sad možete kupiti za 121 euro više.

Foto: SRECKO NIKETIC/PIXSELL

U kratkom periodu već su neke ulaznice na oglasima rasprodane. Na jednom su oglasu, koji više ne vrijedi, prodavali također karte po 200 eura. Riječ je o onima za parter, koje su inače bile 109 eura.