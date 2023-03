Dubrovčanin Kaitner Z Doka u Zagreb dovodi Lordov Concerto te hitove Purplea i Dickinsona

Zagreb će 24. ožujka ugostiti ekskluzivni glazbeni projekt koji se sastoji od Jon Lordovog klasičnog remek djela, najpoznatijih pjesama Deep Purplea i svjetske orkestralne premijere hitova Brucea Dickinsona, 'Jerusalem' i 'Tears of The Dragon', u izvedbi planetarno poznatih muzičara i Zagrebačke filharmonije.

Uoči europske i južno-američke turneje pod nazivom Jon Lord’s Concerto For Group & Orchestra and The Music Of Deep Purple, oglasio se Kaitner Z Doka, gitarski virtuoz, glazbeni kompozitor i producent, porijeklom iz Dubrovnika, koji je dio all stars banda u kojem sviraju članovi Whitesnakea, Jethro Tulla i Jon Lord banda predvođeni pjevačem Iron Maidena, Bruceom Dickinsonom.

24.ožujka u Zagrebu, u Košarkaškom centru Dražen Petrović sa 74 muzičara Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem jednog od najcjenjenijih dirigenata današnjice, Paul Mannom (Deep Purple, London Symphony Orchestra), izvest će poslasticu za sve ljubitelje klasike i rocka: Lordovo klasično remek djelo, neke od najpoznatijih pjesama legendarne hard rock grupe Deep Purple i svjetsku premijeru orkestralne izvedbe hitova Bruce Dickinsona, 'Jerusalem' i 'Tears Of The Dragon'. Jon Lord, skladatelj i klavijaturist Deep Purplea, je krajem 60-ih skladao i s najpopularnijom postavom Deep Purplea koju su uz njega činili još Ian Gillan, Ian Paice, Roger Glover i Ritchie Blackmore, izveo ovo glazbeno remek djelo koje na poseban način spaja klasičnu i rock glazbu. Tada snimljeni i izdani album 'Concerto For Group And Orchestra' je doživio planetarni uspjeh i dugi niz godina izvođen je diljem svijeta s najpoznatijim glazbenicima i orkestrima.

- 'Concerto For Group And Orchestra' je po meni najbolji spoj klasične muzike i rocka koji je ikad napisan. Napisao ga je Jon Lord davne 1968-1969. u svom sobičku u Londonu dok Deep Purple još nije bio poznati band. U to vrijeme je to bilo dosta čudno jer mislim da do tada još nitko nikad nije napravio ništa slično. Suradnju je prihvatio Londonski kraljevski orkestar s legendarnim dirigentom Malcolmom Arnoldom kojem se ideja jako svidjela. Uspjeli su realizirati koncert u Royal Albert Hallu i snimiti live album koji je objavljen iste godine, 1969., malo prije nego što su objavili legendarni album In Rock. U prvom dijelu koncerta izvodimo Concerto koji se sastoji od tri stavka u kojima orkestar i bend sviraju skupa ili se međusobno izmjenjuju. Prvi i treći stavak su strogo instrumentalni, a u drugom stavku se prvi put pojavljuje Bruce Dickinson koji izvodi pjesmu za koju je tekst napisao Ian Gillan. Nakon završetka trećeg stavka i kratke pauze, slijedi drugi dio koncerta u kojem sviramo dvije Jon Lordove pjesme iz samostalne karijere, Sarabande i Bourée. Nakon toga izvodimo svjetsku premijeru pjesama Brucea Dickinsona u orkestralnom aranžmanu, 'Jerusalem' i 'Tears Of The Dragon'. Strašno se veselim tome. Note na papiru izgledaju vrlo impresivno i mislim da će to biti ogromna poslastica za ljude na koncertu - govori Doka pa dodaje:

- Nakon te dvije pjesme nastavljamo s najvećim hitovima najpopularnije postave Deep Purplea. Sviramo posebnu, puno dužu verziju Pictures Of Home koja nije snimljena na albumu 'Machine Head', a orkestrirao ju je Jon Lord. Poslije toga sviramo posebne orkestralne verzije 'When A Blind Man Cries', 'Perfect Strangers i Hush', a koncert zatvaramo, naravno, sa 'Smoke On The Water' u genijalnom aranžmanu.

A ispričao je i o vremenu kada je radio s preminulim Jonom Lordom.

- U životu sam radio s jako puno legendarnih svjetskih glazbenika i stvarno ih sve obožavam te mi je sa svakim genijalno raditi. Ipak, Jon je u mojoj knjizi na vrhu te planine. Taj čovjek je imao nešto u sebi što ne mogu prenijeti riječima. Bio je istinski britanski džentlmen, nevjerojatan čovjek i glazbenik, po meni najbolji rock klavijaturist svih vremena i fantastičan kompozitor. Neizmjerno mi je drago što smo uspjeli ponovo pokrenuti ovaj projekt jer ga nismo svirali gotovo deset godina od kad je Jon umro. Mislili smo da ga više nikada nećemo svirati jer bez Jona je to bilo nekako nezamislivo, sve do 2019. kada se ideja ponovno rodila od Paula Manna i Brucea Dickinsona. Tada smo shvatili da bi projekt mogao ponovno zaživjeti, ali ispriječila se korona te smo Concerto izveli tek krajem 2021. u Gyõru. Taj koncert u Mađarskoj, koji je bio svojevrstan pilot projekt, za nas sve je bio nevjerojatno emotivan. Roger Glover je svirao bas uz Paula, Brucea, Johna O'Haru na klavijaturama, Bernharda Welza na bubnjevima, Maria Argandonu na udaraljkama i mene na gitari. Svi smo bili jako pozitivno potreseni da smo doslovno plakali iza bine. Nije me sram priznati. Mi smo svi obožavali Jona. Nama je Jon bio ne samo glazbena ikona, već prijatelj i usudio bih se reći, meni osobno, moj muzički otac - rekao je.

Doka je spomenuo i Paula Manna, koji također sudjeluje u ovom projektu.



- Aranžmani koji su napisani za orkestar u Concertu nisu kao današnji aranžmani koji se pišu za poznate bendove, na način da orkestar svira iza benda kao jedan veliki synthesizer koji svira harme i tek pokoji prohod. U Concertu je stvarno ravnopravna igra između orkestra i benda, maestralno raspisana kao što bi je raspisali stari klasični kompozitori. Orkestar ima podjednako važnu ulogu kao i bend. Doslovno 50:50. Paul Mann je čovjek koji zbilja zna dobiti orkestar da s bendom ima ispreplitanje koje zvuči magično. Inače, jako su dobro snimljene izvedbe Concerta, ali uživo je potpuno drugi doživljaj. Taj zvuk ogromnog orkestra od 80 ljudi je zaista nevjerojatan i treba ga poslušati uživo. Jon nikada nije dozvoljavao da se Concerto izvodi u dvoranama kapaciteta većeg od 4.000 posjetitelja kako bi se orkestar osim s razglasa čuo i sa svojim live, prirodnim, akustičnim zvukom. Pri tome mi blendamo pravi zvuk orkestra s pravim zvukom benda. Ne sviramo glasno kao inače kada sviramo rock koncerte nego stvaramo kontrolirani binski zvuk koji omogućava orkestru da dopre do publike u punom sjaju. Publika na taj način čuje idealnu kombinaciju binskog (prirodnog) zvuka i razglasa. To je baš onako za naježiti se kad sve krene, kad to čujete uživo. Zagrebačka filharmonija je ozbiljan orkestar sa svjetskom reputacijom. Imat ćemo dovoljno proba s njima te mislim da će ovo biti poslastica za ljude koji stvarno vole kvalitetnu muziku - govori.

Opisao je i ostale glazbenike koji sudjeluju na projektu.

- Klavijature svira John O'Hara, član Jethro Tulla, fantastičan glazbenik koji predaje na Bristolskoj akademiji. Osim što je nevjerojatan klavijaturist i kompozitor koji komponira također za orkestre, John je vrhunski bas gitarist, bubnjar i perkusionist. Radi se o multiinstrumentalistu i kompozitoru apsolutno top svjetske klase. Za bubnjevima je Bernhard Welz, moj dragi prijatelj, nevjerojatan bubnjar i čovjek koji mi je prije dvadeset godina otvorio vrata kako bih počeo svirati s Ianom Paiceom, što mu ne mogu nikada zaboraviti. Zbog njega sam tu gdje danas jesam i da nije bilo njega ne znam da li bih uspio ući u te sfere. To je čovjek koji sa mnom svira s Ian Paiceom, Roger Gloverom, Don Aireyem te mnoštvom ostalih svjetskih muzičara. Čovjek koji je sa mnom radio i sa Sir Paul McCartneyem. Fantastičan muzičar, kompozitor i orkestralni aranžer. Bas gitaru svira Tanya O'Callaghan koja nije bila toliko poznata široj javnosti dok nije ušla u Whitesnake na zadnjoj turneji. Tanya je cura iz Dublina koja je radila s apsolutno vrhunskom svjetskom ekipom na L. A. sceni kao što su Nuno Bettencourt (Extreme), Dee Snider (Twisted Sister), Maynard James Keenan (Tool) i drugi. Mislim da je odradila fantastičan posao u Whitesnakeu na posljednjoj turneji. Svira jazz, fusion i rock podjednako dobro, a takvi glazbenici su stvarno rijetki - kazao je Kaitner Z Doka.

Doka se obratio i publici, koju u Zagrebu krajem ožujka čeka pravi glazbeni spektakl:



- Projekt Jon Lord's Concerto For Group & Orchestra je zbilja fantastičan i ekskluzivan show. Vrlo rijetko ćete nešto takvo vidjeti i čuti. Na jednom mjestu imate Brucea Dickinsona, apsolutni all stars band, jednog od najboljih svjetskih dirigenata, vrhunski filharmonijski orkestar i vrhunsku produkciju u kojoj ništa nije prepušteno slučaju. Dođite i mislim da se nećete pokajati. Mislim da ćete ovo pamtiti cijeli život, vi koji volite tu vrstu muzike, oni koji vole rock, ali i oni koji vole klasiku. Čak i oni koji možda ne vole ovu vrstu muzike, možda bi mogli promijeniti svoje mišljenje. Radi se o ozbiljnom spoju klasične i rock muzike, ozbiljnom djelu koje je izveo Londonski kraljevski filharmonijski orkestar i Londonski simfonijski orkestar. To dovoljno govori samo za sebe.

