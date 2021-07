Ora Antonija Ivanišević (20) iz Dubrovnika, nova je Miss Universe Hrvatske.

Lijepa Ora Antonija titulu je osvojila na sinoćnjem izboru održanom u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade. Titulu joj je predala prošlogodišnja pobjednica Mirna Naiia Marić iz Zadra.

Naša nova Miss Universe visoka je 185 centimetara, a trenutačno studira Menadžment u turizmu na RIT Dubrovnik. Prije manekenstva, bila je profesionalna odbojkašica te sudjelovala na velikim međunarodnim natjecanjima.

Među ostalim finalisticama, Ora se istaknula odgovorom na pitanje o ulozi Ujedinjenih naroda. Naime, znala je da su osnovani 1945. godine i da su potpisnice željele zajedništvo i mir za što se i danas zalažu. Mlada Dubrovkinja ovim je apsolutno osvojila čitav žiri.

Za prvu pratilju i Miss simpatičnosti izabrana je Lorena Mustać, a za drugu Ozana Franović.

Gledatelje su kroz program na ceremoniji vodili Jelena Glišić, bivša Miss Universe i Davor Garić.

U glazbenom dijelu programa sudjelovali su Maja Bajamić i Jacques Houdek.

Na izboru, osim ljepotica na pozornici, pažnju je plijenila i bivša missica i zaručnica Gorana Vlaovića, Ivana Mišura. Naime, diplomirana ekonomistica i bivši reprezentativac te stručni televizijski komentator u veljači 2021. godine dobili su djevojčicu, kći Vanu. Ivani je to prvo, a Goranu četvrto dijete.

Koliko se naša bivša misica dobro drži govori i to da je samo pet mjeseci nakon poroda formu dovela gotovo do savršenstva. U mini haljini pripijenoj u tijelo pokazala besprijekornu figuru novopečene mame. To zasigurno ima veze i s vjenčanjem koje bi se trebalo upriličiti ovo ljeto u jednom od zagrebačkih hotela. Dizajnerica Vesna Sposa već je najavila kako će Ivana na najvažniji dan nositi upravo njezinu kreaciju.