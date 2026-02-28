Dugo ga nije bilo u javnosti radi zdravstvenih problema: Javio se Faruk iz Lud, zbunjen, normalan

Senad Bašić, kojeg publika pamti i kao legendarnog Faruka Fazlinovića iz serije 'Lud, zbunjen, normalan', rijetko se posljednjih godina pojavljivao u javnosti radi zdravstvenih problema.

Ovih je dana obradovao fanove i objavio nekoliko videa na Instagramu. U njima se obraća obožavateljima te ih poziva u kazalište i ističe kako ne odustaje od posla kojeg voli. Osim glumačkih angažmana, Senad je i redoviti profesor glume na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Dio je i glumačke postave u najdugovječnijoj predstavi u Bosni i Hercegovini - 'Umri muški'. Nastala je 1990. godine i na Valentinovo je proslavila 36 godina izvođenja. U toj predstavi s njim igra i Tatjana Šojić koja u 'Lud, zbunjen, normalan' s njim igra konobaricu Mariju te Admir Glamočak.

Što se tiče zdravstvenih problema, o tome je svojedobno govorio i za IN magazin. Otkrio je kako je sve počeo dok je boravio u Grazu.

- Nitko nije vjerovao da će temperatura s 28 pasti na 5, i da je počeo padati snijeg u Grazu, a ja sam imao ljetni kostim. Zapravo što kažu i doktori, zdrav čovjek bi dobio upalu pluća, a ne u mojim godinama, ja ipak gazim 62. godinu - rekao je.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Prije upale pluća je bio kod liječnika radi promuklosti. Išao je na bronhoskopiju kako bi se isključila sumnja na rak pluća, a otkrivena mu je leukoplakija, odnosno lezija sluznice usne šupljine. Glasnica mu je operirana čak tri puta, posljednji put 2019. godine.

Bojao je čak i da će zbog gubitka glasa morati prekinuti karijeru. No srećom se uspio oporaviti.