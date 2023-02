Dugo je izbivao iz javnosti: Aljoša Vučković prisjetio se uloge u kultnom 'Velom mistu'

Glumci Aljoša Vučković (76) i Duško Valentić (73), poznati po svojim ulogama u seriji 'Velo misto', gostovali su u utorak u HRT-ovoj emisiji 'Zlatna liga'.

Prisjetili su se nekih trenutaka iz karijere, kao i likova Ferate i Papundeka koje su utjelovili u kultnoj seriji. U emisiju su pozvani povodom 100 godina rođenja tvorca 'Velog mista', Miljenka Smoje.

Foto: HRT/Screenshot

Obojica su otkrili kako ih u Dalmaciji još uvijek zovu imenima njihovih likova.

- Kad dođem u Dalmaciju, drukčije me ni ne zovu. U početku je moja supruga reagirala pa bi rekla: 'Pa zašto se osvrćeš na to?'. Pa onda bih slobodno mogao dići sidro ili pokupiti kofere i vratiti se nazad. To nije bilo nikakvo prozivanje, to je nešto što je održavalo to da ja pripadam njima, da je to lik koji je duboko utjelovljen u taj ambijent, da sam ja to po njihovom shvaćanju dobro napravio zato me i oslovljavaju na taj način - rekao je Aljoša, a Duško je dodao da su i njega zapamtili kao Papundeka.

Foto: HRT/Screenshot

Voditelji su im pokazali kratak isječak iz serije na što je Aljoša komentirao:

- Ovo budi neka divna sjećanja.

Prisjetimo se, Aljoša se dugo borio s teškom bolešću o kojoj nikada nije htio detaljno pričati u javnosti, ali se zbog nje prestao baviti glumom. Također, u to vrijeme mnogi su bili zabrinuti zbog njegovog izgleda, a razveselila ih je vijest o njegovom povratku na scenu. Sada se nakon dugo vremena pojavio u javnosti, a mnogi smatraju kako odlično izgleda.

Foto: HRT/Screenshot

S Duškom Valentićem pričali smo prošle godine, kada nam je ispričao više o zdravlju, novim projektima... Više o tome pročitajte OVDJE.

