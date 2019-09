'Dugo me mučila djevojka kojoj sam rekao ne, ali mi se vratila'

Glumac Janko Popović Volarić (39) nedavno se našao u ulozi voditelja showa 'Ples sa zvijezdama' uz voditeljicu Miju Kovačić (37). No od 2017. dio je četveročlanog žirija 'Supertalent', čija će sedma sezona biti emitirana uskoro.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Janko od tada surađuje s pjevačicom Majom Šuput (40), Martinom Tomčić (44) i Davorom Bilmanom (43), a ni ove se sezone to neće mijenjati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Spustimo jedan drugome pred kamerama pa onda to raspravljamo. Bude tu vrijeđanja i svega, ali i dalje smo na tim pozicijama na kojima jesmo pa brzo sve raščistimo. Duljih ljutnji nije bilo - rekao je Janko za portal Dnevnik.hr. Po njemu, po svađama ipak prednjače Martina i Bilman.

Foto: Privatni albumI

No upravo je Maja prva od preostale žiri trojke koju bi Janko, kako kaže, nazvao usred noći da se nešto dogodi. Priznao je i kako je u prošloj sezoni zažalio jedno svoje 'ne', no otkrio je kako se ta djevojka ove godine ponovno prijavila te prošla, pa je bio sretan.

- To me baš mučilo dugo, dugo, a najgore mu je reći 'ne' djeci. To je zeznuta stvar, moraš paziti da ih ne povrijediš i ne ostaviš posljedice - rekao je Janko.

Foto: Nova tv screenshot

Četveročlani žiri susret novoj sezoni showa okupio se kako bi snimio promo spot za nadolazeću sezonu. Mjesto radnje bila je ljevaonica željeza, a zadatak - iskovati najpoznatiji zlatni gumb showa.

- Martina i Maja su napokon bile manje sređene i više musave, Bilman je pokazao svoju 'Mad Max' stranu, a ja sam po običaju, odradio najprljaviji dio posla. Bilo je stvarno zabavno - kaže. Priznao nam je i na što je posebno slab.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Na iskrene suze jesam, ali ovdje ocjenjujemo talent, a ne kako netko plače, osim ako se ne prijavi s talentom plakanja tako da može plakati koliko hoće. Ako je dobar, plakao, ne plakao, proći će - odlučno je rekao glumac. Iako se ne smatra strogim u ulozi žirija, za sebe kaže da je objektivan i da bi, ako se u show prijavi netko koga poznaje, bio isto strog.

Smatra kako je tajna uspjeha 'Supertalenta' što ljudi na jednome mjestu mogu pokazati razne talente, ali i da javnost i žiri ostave 'bez daha'.