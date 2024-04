Dugo šutjeli o razvodu, a sad su priznali sve! Izvor: Jedna knjiga je bila okidač, Isla se sramotila

NAPETA EPIZODA Suze i teške nominacije u 'Hell's Kitchenu': 'Odustala sam, i to me najviše boli. Glava je kaos' Kad se vrata restorana otvore, jedna kandidatkinja imat će previše problema s fokusom i koncentracijom, a njezin partner na radnoj jedinici učinit će sve da joj pomogne, no uzalud