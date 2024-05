Đurđica je rasturila zdravim namirnicama, no bilo je sitnih zamjerki: 'Falilo mi je octa...'

Obrtnica Đurđica Ribar ugostila je ekipu prvog dana 'Večere za 5' u Karlovcu. Za svoju večeru dobila je visokih 38 bodova. Mirjana i Adrian dali su domaćici desetke - oduševljeni finom hranom, dok su joj Ljubica i Josip udijelili devetke. 'Falilo mi je octa u salati', objasnila je umirovljenicu svoju ocjenu.

Pripravu večere domaćica je započela desertom naziva 'Bezglutenska radost'. 'Brašno gdje nema glutena, s bobičastim voćem', komentirala je Ljubica. 'Mogle bi biti i koštice u nekom smislu u desertu. Probat ću, nadam se da će biti dobro', otkrio je Josip. Đurđica je spravila bezglutensko tijesto i kremu te dodala puno voća. Nakon što je spravila zdravi kolač, Đurđica se okrenula 'Lončiću i poklopčiću'. 'To bi mogao biti jedan dobar gulaš', pretpostavila je Ljubica. Uskoro je Đurđica otkrila da će za glavno jelo napraviti pileći ragu s tri vrste gljiva - uz košarice od kruha. 'Svi volimo piletinu, to bi moglo biti super', dodao je Adrian. Za predjelo, Đurđica je spravila 'Domaću rapsodiju'. 'To me vuče na kukuruzno brašno i bukovače', pretpostavila je Mirjana. Uskoro je domaćica otkrila da radi zlevanku s maslacem kojeg sama radi. Nakon priprave večere, Đurđica se okrenula pripremi za aperitiv i dolazak gostiju.

Kandidate je domaćica dočekala sjajno raspoložena. 'Izgledala je iznimno opušteno, kao da nije kuhala cijeli dan, dapače, baš nas je toplo dočekala', pohvalio je Đurđicu Adrian. Ekipi je domaćica ponudila medicu, ružin liker, liker od aronije i višnjevaču. 'Imala je velik izbor aperitiva, to je bilo super', zaključio je Josip. 'Medica je fina', zaključila je Ljubica.

Domaćica je uskoro pred ekipu donijela predjelo. Kukuruzna zlevanka uz domaće suhomesnate proizvode i sir kojeg Đurđica sama radi prvo je što su kandidati blagovali. 'Malo je izgledalo messy. Zlevanka je bila jako fina', komentirao je Adrian. 'Zlevanka mi je odgovara i sa sirom i sa šunkom, baš mi je odgovaralo', zaključila je Ljubica.

Uslijedilo je glavno jelo. 'Kad je to stiglo na stol, bilo mi ga je žao dirati kako je izgledalo, ali me mirisom primamljivao', kroz smijeh je komentirala Mirjana. 'Lončići su bili ukusni, nisam to nikad jela s heljdinim i konopljinim brašnom. Piletina mi je odgovarala, jako ukusno', dodala je Ljubica. 'Ne volim curry, ali nije se osjetio, baš me iznenadilo glavno jelo', zaključio je Adrian.

Desert u vidu 'Bezglutenske radosti' stigao je za kraj pred ekipu. 'Oduševilo me što je bio u slojevima, reprezentativac je bio', otkrio je Adrian. 'Bilo mi je taman, ništa ni previše ni premalo, odgovaralo je', dodala je Ljubica. 'Okusi su bili stopljeni kako treba, super', zaključio je Josip.

Ekipi je domaćica za kraj ponudila domaće proizvode, a potom je uslijedilo iznenađenje - kreiranje vlastitog mirisa za prostor. Đurđica je ekipu naučila kako se rade domaći mirisi za dom uz pomoć eteričnih ulja. 'Kreativno, a pokazala je i čime se bavi, super', zaključio je Josip. Pohvale je dobila od cijele ekipe i sjajno otvorila prvu večer karlovačkog tjedna.