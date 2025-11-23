Dušan Bućan nasmijao sve: Objavio video bacanja u snijeg koji svakako morate pogledati

Glumac i voditelj, Dušan Bućan, ponovno je postao hir na društvenim mrežama, i to zahvaljujući videu koji je snimljen usred prave zimske idile. Umjesto klasičnih fotografija snijega ili šetnje prirodom, Bućan je odlučio pokazati nešto potpuno drugačije, a njegov je potez odmah privukao pažnju obožavatelja.U objavi koju je podijelio, Bućan se bez puno razmišljanja bacio u snijeg i počeo se valjati kao da je riječ o najnormalnijoj aktivnosti na svijetu.

- Valjanje u snijegu prije valjanja u pijesku! - napisao je u opisu ispod objave, a video iako je kratak, bio je dovoljno efektan da izazove salve smijeha i mnoštvo komentara.

'To moraš bos raditi frende', 'Priznaj, drmnuo si bocu rakije prije ovog videa', 'Brrrrrrrrr', 'Legenda', 'Dušan ti si stvarno jen veliki norc', pisali su mu obožavatelji.

Sve u svemu, čini se da Bućanov simpatičan pothvat nije samo još jedna u nizu objava, već mali trenutak koji podsjeća koliko jednostavne stvari mogu razveseliti tisuće ljude na društvenim mrežama.

Gvozd: Glumac Dušan Bućan na svom imanju | Foto: Edina Zuko/PIXSELL