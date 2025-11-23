Obavijesti

Show

Komentari 1
NEOČEKIVANI TRENUTAK

Dušan Bućan nasmijao sve: Objavio video bacanja u snijeg koji svakako morate pogledati

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Dušan Bućan nasmijao sve: Objavio video bacanja u snijeg koji svakako morate pogledati
1
Foto: Instagram

Glumac i voditelj iznenadio je brojne pratitelje nesvakidašnjom zimskom rutinom i pomalo smiješnom, a reakcije fanova nižu iz minute u minutu...

Glumac i voditelj, Dušan Bućan, ponovno je postao hir na društvenim mrežama, i to zahvaljujući videu koji je snimljen usred prave zimske idile. Umjesto klasičnih fotografija snijega ili šetnje prirodom, Bućan je odlučio pokazati nešto potpuno drugačije, a njegov je potez odmah privukao pažnju obožavatelja.U objavi koju je podijelio, Bućan se bez puno razmišljanja bacio u snijeg i počeo se valjati kao da je riječ o najnormalnijoj aktivnosti na svijetu.

- Valjanje u snijegu prije valjanja u pijesku! - napisao je u opisu ispod objave, a video iako je kratak,  bio je dovoljno efektan da izazove salve smijeha i mnoštvo komentara. 

'To moraš bos raditi frende', 'Priznaj, drmnuo si bocu rakije prije ovog videa',  'Brrrrrrrrr', 'Legenda', 'Dušan ti si stvarno jen veliki norc', pisali su mu obožavatelji.  

Muška strana priče Talk-show Ženska priča: Gelo, Bućan, Ferlin i Battifiaca pričali o brakovima i ženama
Talk-show Ženska priča: Gelo, Bućan, Ferlin i Battifiaca pričali o brakovima i ženama

Sve u svemu, čini se da Bućanov simpatičan pothvat nije samo još jedna u nizu objava, već mali trenutak koji podsjeća koliko jednostavne stvari mogu razveseliti tisuće ljude na društvenim mrežama. 

Gvozd: Glumac Dušan Bućan na svom imanju
Gvozd: Glumac Dušan Bućan na svom imanju | Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Blanka Mateša ne skriva sreću: 'Vratio se kući, srce mi k'o kuća'
PONOSNA I SRETNA

Blanka Mateša ne skriva sreću: 'Vratio se kući, srce mi k'o kuća'

Pročelnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu i supruga predsjednika HOO-a Zlatka Mateše pohvalila se na društvenim mrežama kako je na aerodromu dočekala sina Roka
Miss Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice: 'Nalazi se na intenzivnoj njezi, molimo'
PROŠIRIO SE VIDEO

Miss Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice: 'Nalazi se na intenzivnoj njezi, molimo'

Dr Gabrielle Henry pala je s pozornice tijekom preliminarnog dijela izbora za Miss Universe u Tajlandu i još uvijek je u bolnici u Bangkoku
FOTO 'Najsavršenijim tijelom na svijetu' osvajala je naslovnice, bujne grudi su joj zaštitni znak
POZNATA MANEKENKA

FOTO 'Najsavršenijim tijelom na svijetu' osvajala je naslovnice, bujne grudi su joj zaštitni znak

Britanska manekenka Kelly Brook poznata je po "najsavršenijem tijelu na svijetu", a brojni časopisi svrstavali su je među "najseksi žene". Bavila se i glumom, a pažnju privlači gdje god da se pojavi. Brook danas slavi 46. rođendan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025