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Dušan Bućan o glumi, obitelji: Želim da kći odrasta u prirodi, ne mora biti mali Tarzan, ali...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 10 min
Dušan Bućan o glumi, obitelji: Želim da kći odrasta u prirodi, ne mora biti mali Tarzan, ali...
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL
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S Dušanom Bućanom razgovarali smo o ‘Richardu III.’, filmu o Dioklecijanu, obitelji i životu koji mu je, kako kaže, svaki dan nova avantura

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Glumac, glazbenik, avanturist, suprug i tata - sve je to Dušan Bućan. Itekako je "umro muški" dok smo ga snimali po zagrebačkom HNK. Potpuno uživljen u ulogu glumačke legende Brucea Willisa. "Renesansni čovjek" u duši, kako za sebe kaže, posljednjih je mjeseci živio nekoliko različitih života: na pozornici dubrovačkog Lovrjenca glumio je u Shakespeareovu "Richardu III.", za film o Dioklecijanu učio je latinski i jahao bez sedla po vrućini, a s Jurjem Šebaljem ostvario je dječački san na reliju Dakar. Supruzi Sari je još na početku braka obećao da joj nijedan dan s njim neće biti isti. Čini se da to obećanje već pet godina vjerno ispunjava. Između kazališta, glazbe, utrka, životinja i života u prirodi, Dušan Bućan otkriva nam u velikom intervjuu što ga pokreće, kako ga je očinstvo promijenilo i zašto i dalje traži nove izazove. 

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