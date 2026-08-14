Sreća Otokara Levaja nakon stravične noći u Lokvi Rogoznici: 'Kuća je ok, i živi smo i zdravi'

Nakon što se njegova obitelj zbog požara sinoć evakuirala iz Lokve Rogoznice u Omiš, pa zatim u Split, glumac Otokar Levaj objavio je sretnu vijest na Facebooku da njegova obiteljska kuća nije oštećena u požaru.

- Pa izgleda ok. Malo očistilo. I živi smo i zdravi - napisao je glumac.

Njegov sin Marin opisao je za Dnevnik.hr dramu koja ih je jučer zatekla. Kazao je kako su se on, otac i supruga evakuirali kada je vatra došla blizu kuće.

- Vatra se naglo počela širiti, a maknuli smo se kad je već bila jako blizu kuće. Srećom, kod nas je prilično čista situacija što se tiče stabala, imamo samo nekoliko maslina i jedan bajam blizu kuće. Doduše, susjed nam je javio da tih stabala sada više nema, ali da je kuća OK, a to je najvažnije - rekao je Levaj u telefonskom razgovoru za Dnevnik.hr. Obitelj je pila kavu kada su ih turisti upozorili da se na brdu vidi požar.

- U prvi mah nismo se previše brinuli jer požari na ovom području i nisu baš rijetki, a ovaj je bio oko 200 metara od nas. No, u svega nekoliko minuta situacija se okrenula i shvatili smo da požar ide prema nama, i to brzo - ispričao je Marin. Brzo su uzeli laptope, dokumente i novac, a otac i supruga su sjeli u auto. Marin je potrčao zatvoriti željezne škure na prozorima u nadi da će tako vatru zadržati van kuće.

- Čak sam razmišljao o tome da motornom pilom idem rušiti tih nekoliko stabala koje smo imali oko kuće ili zalijevati kuću i stabla da ih ne zahvati požar. Ali u tih minutu ili dvije dok sam zatvorio škure, kad sam izašao iz kuće, oko mene je već padala žerava jer se požar jako približio kući, pa sam se brže-bolje maknuo i otrčao do dućana pred kojim su me čekali otac i supruga, sjeli smo u auto i otišli prema Omišu - otkrio je i dodao da se sve izdogađalo u pet-deset minuta i da su se jedva snašli. Na žalost, nakon što su stigli u Omiš, morali su se evakuirati u Split, jer je vatra stigla gotovo do samog centra grada.

storyeditor/2022-08-11/PXL_100822_95058881.jpg | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

U petak ujutro, nakon neprospavane noći, čekali su da se otvori cesta prema Lokvi Rogoznici, pa da mogu vidjeti ima li ikakve štete na kući, koja je ujedno i galerija. Inače, Marinov djed bio je poznati hrvatski slikar i kipar Joko Knežević, pa je kuća jednim dijelom pretvorena u galeriju pod nazivom Gandalj, u kojoj se nalaze mnoge njegove skulpture, slike i mozaici velike vrijednosti, a za obitelj neprocjenjive.