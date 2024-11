Dušan Bućan za 24sata nakon sretne vijesti: 'Nema veće sreće od toga kada smo vidjeli Zou'

Fenomenalan osjećaj je postati roditelj, kad gledaš život ispred sebe koji si stvorio. Kad mi je sestra donijela bebu, pitao sam ako je smijem taknuti. 'Pa naravno, to je vaše dijete', rekla je. Taj osjećaj, miris, pogled, neću to nikad zaboraviti, to je neopisivo, rekao nam je Dušan Bućan.

U srijedu u poslijepodnevnim satima njegova je supruga Sara rodila djevojčicu Zou. Malo su čekali jer termin je bio 11. studenoga, na Martinje.

- Čekali smo, ali sad nema veće sreće, došla nam je Zoa. I beba i Sara su dobro, a to je najvažnije. Sad samo jedva čekam da dođem doma. Još nisam posložio sve osjećaje, nekako mi je sve čudno. Ali na dobar način čudno - rekao je zagrebački glumac.

Foto: Privatni album/canva

Velika mu je želja bila da on sam porodi svoje dijete. Sara, s druge strane, nije bila baš oduševljena tom idejom, a bilo je, kako to obično biva, po njenom. No to je nebitno, kako sami ističu, najvažnije je da su obje dobro.

- A dobro, bila bi to sjajna priča da sam ja porodio Zou, ali dobro je i ovako. Kažem, kad su mi je donijeli u tu prostoriju, gdje bebe važu i mjere, pa to je neopisiv osjećaj. Kad sam je počeo ljubiti, nisam mogao stati. Spremao sam se za to, za taj veličanstveni trenutak, ali sve ono što sam zamislio, e, ispalo je drugačije. I to puno bolje - ispričao je dojmove Bućan.

Ne može cijelo vrijeme biti s njima pa je trenutačno zahvalan na čudesima tehnologije. Čuju se, a i vide jer videopoziv je u ovakvim slučajevima velika blagodat.

Foto: Privatni album

- Jedva čekam da dođu kući u Golinju, sve je spremno. I krevetić za Zou, ali prvo će 24 sata biti s nama u krevetu, a ja ću ih samo gledati i uživati. Došla nam je najbolja prinova - kaže Bućan pa dodaje:

- Moram se zahvaliti osoblju u Vinogradskoj, stvarno su vrhunski, divni, topli, srčani, pa došlo je meni da se porodim koliko su divni. Ali ne mogu.

A ne može još ni proslaviti koliko bi želio. Sve je podredio prinovi i Sari, pa i posao, koliko je mogao, je "odgodio".

- Sav sam u tome da sad pomognem Sari koliko mogu. Za slavlje će biti vremena. Zapravo, usput ću sretati prijatelje pa ćemo nazdraviti, sa svakim pomalo. Sad ipak nije vrijeme za to, samo čekam da napokon dođu kući - rekao je glumac.

Foto: Privatni album/canva

Dušan Bućan i Sara Hdagha vjenčali su se 2021. godine u Grožnjanu. U velikom intervjuu ispričali su nam i kako se "dogodila" ta velika ljubav.

- Došla je kod mene i kad sam ujutro vidio da je počela čistiti štalu, znao sam da je ona prava - otkrio je jednom prilikom Bućan, koji na imanju u Golinji ima nekoliko konja, pasa i mačaka, a imali su i divlju svinju Koronu.