Dušan Bućan: 'Supruga Sara me uči pjevati. Iščupala mi je glas iz grudi, čim fulam, odmah se javi'

Glumio je Franju Šafraneka u kazališnoj adaptaciji najboljega hrvatskog filma "Tko pjeva zlo ne misli". Gospon Franjo, osim što cijelo vrijeme pije, voli i pjevati. Onda su ga zvali na manifestaciju Kajkavske popevke. Pjevao je pjesmu "Zagorski potepuh" i sudjelovao u retrospektivi posvećenoj Zvonku Špišiću.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

Sa zakonitom suprugom Sarom Hdaghom ima pjesama za album, ali nema vremena, zasad, da to do kraja i odrade. Riječ je o Dušanu Bućanu (47), kojeg u subotu čeka nastup u zagrebačkom Bikers Beer Factoryju gdje će biti gost u programu "Pozdrav Novom valu". Zasad ga je dopala pjesma "Usne vrele višnje".

- To je zapravo neobičan splet okolnosti. U Hrvatskom narodnom kazalištu radim s Goranom Šelerom, osnivačem benda u kojem su još Marino Pelajić Baraccuda (svirao nekad u Filmu, Azri i Haustoru), Saša Sale Novak (bio u Psihomodo Popu), a tu je još i Rene Kutičić. Sad ćemo kroz tjedan imati probe, a nakon subote ćemo vidjeti ako ćemo, a i kako, nastaviti. U svakom slučaju me to veseli. Super je što i volim takvu muziku i Novi val - priča nam Bućan.

Supruga Sara ga uči pjevati

Glazbeni talent je naslijedio od majke, a usavršava se uz suprugu Saru. Navodno mu nije baš lako.

- Ma čim fulam neki ton, odmah se javi. Ona je moj vokalni trener, ona je moj glas iščupala iz grudi - priča Bućan pa ističe nastup na Kajkavskim popevkama:

- Zvao me Siniša Leopold da pjevam, ja sam mislio da se šali. Nije se šalio, bilo mi je to predivno iskustvo, tamo su sjajni ljudi, žao mi je što sam samo dvaput bio, atmosfera je tamo perfektna, a oko mene legende i veliki ljudi. Baš velika stvar.

U seriji "Dnevnik velikog Perice" glumi malog Žnidaršića, opet je vezan uz "Tko pjeva zlo ne misli", ali u seriji ne pjeva nego je nešto poput glazbenog menadžera Perice. Zapravo, žmukler. No to i ovakvi, zasad izleti, sve je od njegove glazbene karijere.

- Ipak se u glumi osjećam slobodnije, bum se ipak držal moje lijepe glume. Pjevanje je super, zabava, najdraže mi je pjevati sa ženom, ali moraš paziti previše. Na tonalitet, taktove, sve... U glumi mogu 'lupat' i ta me sloboda veseli - kaže Bućan. Nije mu zadnjih dana lako. Temperatura je otišla mrvicu više od 37, a zna se što to znači kod muškaraca.

"Zalegao" je na nekoliko dana, ali uz Saru mu nije preteško palo.

- Bedinam ga danima, brinem se za sve životinje, izvodim konje, hranim, čistim za njima. Duškec ipak ne može, ima visoku temperaturu. Skuhala sam mu i sarmu, samo da ozdravi - ubacila se Sara.

A Dušan zna to cijeniti, njegovo imanje i životinjsko carstvo je sigurno, bez obzira na to što se zakašljao.

- Baš pazi na mene, a sarma je bila odlična. NIje sve idealno, ne da mi rakiju, ali dobro, ide zdravlje na bolje, bit ću ja za koji dan opet u punom pogonu - dodao je Bućan. Želimo mu brz oporavak, Duškec, uz tebe smo