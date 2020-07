Dušan se oženio: Cure iz showa rugale su se njegovoj kući, a sve je rasplakao tužnom sudbinom

<p>Farmer <strong>Dušan Golubovac</strong> (29) živi u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji, a gledateljima se predstavio sredinom 2019. kada je u najavi showa 'Ljubav je na selu' rekao da traži djevojku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dušan se oženio</strong></p><p>- Znam nabrojati sve stanovnike s obzirom na to da ih je u selu desetero. Do prvog dućana imam pola sata autom, a do prvih mladih ljudi čak 20 kilometara, i to u drugoj državi, točnije u BiH - rekao je tada skromni Dule, kako ga zovu prijatelji. Njegova teška životna priča pogodila je mnoge gledatelje. S bratom <strong>Vojislavom</strong> i sestrom <strong>Milanom </strong>došao je u Dječji dom Vrbina u Sisku kada je bio peti razred osnovne škole. </p><p>- Takav život utjecao je na mene. Morao sam preko noći odrasti. Naučio sam se snalaziti u životu. Naučio sam cijeniti ono što imam i da mi u životu ne treba puno sreće. Moja najveća sreća je zdravlje - priznao nam je početkom godine. </p><p>Roditelji su ga ostavili u domu jer, kaže, nisu imali uvjete da djeca normalno pohađaju osnovnu školu. </p><p>Kasnije je 'stao na noge' i poželio djevojku da mu pomogne oko kućanstva. Kada se predstavljao u showu, gledateljima je otkrio kako je nedavno kupio auto marke Audi zbog čega je, tvrdi, postao mamac za žene. </p><p>- Danas je curama dosta važno, ne samo izgled, nego da imate i novca i kola. Da možete izaći gdje one hoće i kada hoće. Od kad sam kupio kola prilaze mi cure, ali jednostavno vidiš da im nije stalo do ljubavi već je samo interes za kolima. Teško je tako naći pravu ženu - rekao je farmer koji se sam prijavio na show 'Ljubav je na selu'. </p><p>Na imanje je doveo djevojke <strong>Sandru Škrinjar </strong>(32), <strong>Tajanu Mužinić </strong>(21) i <strong>Goranu Vušurović </strong>(29). Nakon što ih je oduševio pečenim prasetom, salatom i domaćim kruhom koji je sam ispekao, uslijedio je šok za njih. Soba koju im je pripremio bila je prljava, a jedan je krevet bio potrgan. </p><p>- Derutno je, smrdi kao da su miševi ovdje hodali danima - komentirale su cure smještaj. Dušana je to povrijedilo i rekao je da nisu vrijedne njegovih suza. </p><p>Nakon što nije uspio naći djevojku za sebe u showu, Dušanu se posrećilo preko društvenih mreža. Ubrzo je 'palo' i vjenčanje. </p><p>- Oženio sam se! Upoznali smo se preko Facebooka i dopisivali se nekoliko mjeseci, a čim je bilo moguće, otputovao sam po nju, doveo je u Zrin i vjenčali smo se - ispričao je farmer za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3851768/dusan-iz-ljubav-je-na-selu-ekskluzivno-za-rtlhr-ozenio-sam-se-i-presretan-sam/" target="_blank"> RTL</a>. Njegova odabranica je devet godina mlađa<strong> Ana-Marija</strong> iz bosanske Fojnice. Vjenčali su se krajem lipnja u općini u Dvoru, a Dušanu je kum bio prijatelj iz sela.</p><p>- Presretan sam, odlično nam je zajedno! Ja sada puno radim, ali snalazimo se. Ona je kod kuće, čuva kuću i čeka mene - rekao je farmer. Ljeto će iskoristiti za medeni mjesec. Točan datum još ne znaju, ali plan je da idu na Korčulu.</p>