Ispucali su zidovi, hladno je jer puše kroz rupe, ali navečer stanemo bliže peći i pokušavamo se ugrijati jer, iako je ogromna peć, zbog tih rupa kroz koje ulazi hladan zrak, kao da i ne grije, govori nam Dušan Golubovac (29). Nekadašnjem kandidatu showa 'Ljubav je na selu' u potresu je nastradala kuća u Zrinu u Sisačko-moslavačkoj županiji. U lipnju se vjenčao s Ana-Marijom iz Bosne i Hercegovine i iako im je teško, vjeruju u bolje sutra.

- Sve je dobro dok se ona i ja slažemo. A zašto nisam ranije potražio pomoć nadležnih s obzirom na to da mi je kuća u rasulu? Meni je bilo važnije da krov nad glavom dobije onaj tko ga nikako nema, mi imamo, kakav-takav. Za mene lako, snaći ću se nekako - rekao nam je Dušan. Ispričao nam je da ga je nedavno posjetila jedna gospođa koja im je rekla da bi bilo najbolje da cijelu drvenu kuću kompletno sruše i izgrade ponovno.

- I u pravu je. Mi cijelo vrijeme krpamo tu drvenu kuću u kojoj živimo i od toga nema ničeg. Crijep je star puno godina, u potresu je dosta toga popadalo. To je obiteljska kuća. Pokojni stric je živio tu, a mi smo živjeli u očevoj, koja je još gora od ove. To je kuća u kojoj sam doveo cure kad smo snimali 'Ljubav je na selu'. Samo što sad još gore izgleda jer su popucali zidovi. A i prozori svuda puštaju zrak i bez da ih otvoriš. Ljeti kad smo snimali tu seriju to se nije toliko osjetilo, ali sada je jako hladno i ne možeš boraviti u tom prostoru - jada nam se Dušan i napominje:

- Ne znam još što će se dogoditi. Hoćemo li je krpati ili ćemo je srušiti pa ponovno. To će odlučiti oni koji se bolje razumiju u to od mene.

Zbog svakodnevnih podrhtavanja žive u strahu. Osjete, kaže, sve potrese koji su jači od 3.8 prema Richteru. To je zaključio jer sve prate na aplikaciji na mobitelu. Brine ga i što su mu u strahu i životinje.

- Životinje su mi izludjele. Imam inače mirnu kravu, a sad je par dana tukla nogama cijelo vrijeme, bila se gadno uznemirila. Nisam joj smio prići ni dati jesti, toliko se htjela 'tući'. Mislio sam da je izludila, ali sad je sve okej, primirila se. Uznemire i nju potresi - pojašnjava. Hrane i odjeće im ne treba, govori, jer su im sve donijeli ljudi koji su ih obilazili.

Supruga Ana-Marija u ožujku prošle godine se preselila k njemu. Iako imaju malo, uživaju u onome što imaju jer tvrde da neki nemaju ni toliko. Dušan na cijelu situaciju koja ih je zadesila kaže:

- Bit će to sve dobro, samo treba misliti pozitivno. Naučio sam živjeti u neimaštini, ne pogađa me ovo sve previše jer sam naučio da nemam ništa. Trudim se, radim, borim se. Nisam imao ni ženu, išao sam i u emisiju i na kraju sam je pronašao.

Otkrio nam je i da razmišljaju o djeci. Čekaju samo malo bolje vrijeme, da se 'smiri tlo'.

- Želimo djecu u skoroj budućnosti. Ne jedno dijete, želimo više njih. Ali kad se poboljša situacija. Ovo sad s potresima je vrlo neizvjesno. Valjda će sve ići prema boljem - priča za kraj.

Njegovom bratu Vojislavu Golubovcu i šogorici Silviji također je u potresu stradala kuća. Dobri ljudi pomogli su im sa smještajem i sada žive u kamp kućici. Imaju dvoje djece, sina (3) i kćer (1).

- Djeca imaju sve, ne trebaju im igračke, ni pelene, hrana... S time dobro stojimo. Problem je u neizvjesnosti, ne znamo koliko dugo će ovo još trajati. Toga nas je strah. A i ne bi bilo loše da dobijemo još jednu grijalicu, da nam bude toplije - ispričala je i dodala da mirnije spavaju jer u kamp kućici ne osjete potrese.

Silvija nas je zamolila da podijelimo njezinu objavu. Ako ste u mogućnosti, pomozite ovoj mladoj obitelji.