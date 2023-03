Duško Kuliš o zabrani koncerta: 'Ako sam ja problem identiteta Pule, onda nemaju problema'

Kao što se već zna, otkazan je nastup narodnog pjevača Duška Kuliša (63) u pulskom Domu Sportova od strane gradonačelnika Pule, Filipa Zoričića (40). Povodom toga, Kuliš je gostovao kod Aleksandra Stankovića (52) u emisiji 'Nedjeljom u 2' u kojoj su najviše razgovarali o zabrani koncerata, ali i njegovoj karijeri na estradi koja traje, ističe Kuliš, više od 45 godina.

- Nisam davao intervju nakon zabrane. Iskreno, nisam ovakvo nešto u svojoj karijeri doživio. Obišao sam cijeli svijet i nisam imao tu vrstu iznenađenja da u državi u kojoj živim doživim takvo nešto. Na terenu sam, sviram, ima me, ne znam u čemu je problem. Sve sam saznao iz medija, osjećao sam se kao sinoć nakon utakmice. Građanin sam ove države, bavim se nečim što nema veze s politikom, pjevam o ljubavi i emocijama. Postoje ljubavi i prema gradu pa napišemo o Mostaru, Sarajevu... - rekao je Kuliš.

Foto: HRT

Na pitanje da se njegova glazba svrstava u turbofolk, Kuliš je odgovorio da se ne može boriti protiv toga.

- Ne mogu se boriti protiv toga, moja borba je ono što pružam na svojim nastupima. Tamo, uvijek nastojim pružiti neki dokaz svoje osobnosti. Mi smo svoj tradicionalni etno i turbofolk htjeli maknuti, sve što miriše na tamo ne treba nama - objasnio je Kuliš.

Foto: HRT

Stanković je naveo to kako je nakon zabrane u javnim prostorima u Puli, zabrana stigla u Osijek. Bio je pokušaj i u Splitu, no gradonačelnik Splita je to zaustavio. U Srbiji su potaknuti time, imali slične reakcije i nisu htjeli neke od naših hrvatskih rokera pustiti da održe nastupe.

Zatim, na pitanje što misli o tome ako Pula želi očuvati identitet svoga grada, Kuliš je spomenuo kako iza takvih floskula znaju stajati opasne stvari.

- Mi smo u Hrvatskoj do savršenstva razvili formu naivne nevinosti. Nakon tih floskula, zna stajati nešto opasno. Ako sam ja problem mediteranskog identiteta Pule, onda Pula nikakav problem nema - rekao je Kuliš.

Foto: HRT

