Duško Lokin nagovorio unuku da skupa snime spot: 'Nemam za modele, a ona je jako lijepa'

Moja praunuka Nikki izludila je od sreće. Cijelo vrijeme je dirigirala kako što treba snimiti, kako frizura treba stajati, totalno je bila u spotu. Davala je ideje snimateljima, čak dvije su prihvatili. Jedna je bila da moj zet Dinko piše unuci Teni ljubavno pismo. Da tata mami piše pismo. Moja mezimica tako je postala dio scenarističkog tima - rekao je Duško Lokin.

Pjevač je za novi spot za pjesmu "Ti si moje proljeće i ljeto" angažirao obitelj. Zaljubljeni par glume njegova unuka Tena Trebotić i njezin suprug Dinko. Tenu je, ne skriva, trebao nagovarati, no Dinko je s veseljem pristao. Bez premišljanja.

Foto: Tatjana Pacek/24sata

'Nemam novaca za modele, pa je unuka u spotu'

- Tena je sramežljiva, jako je teška za slikanje, bilo kakva pojavljivanja u javnosti. Rekao sam joj da nemam novaca platiti modele, a kako ona i izgleda kao model, najbolje da ona sve to snimi. I pristala je. Dinko to voli, naviknut je, puno je po novinama, slikaju ga posvuda, ide na promocije... Bivši je igrač Hajduka, Lokomotive, prvaka Mađarske Videotona, Dinama iz Minska... Veliko ime u nogometnim krugovima - priča Duško.

Spot je sniman u kući Tene i Dinka, u kojoj žive s devetogodišnjom kćeri Nikki i jednogodišnjim sinčićem Kajom. Njih dvoje, govori Lokin, glume zaljubljeni par gdje on njoj kaže "ti si moje proljeće, ljeto, jesen i zima".

Foto: Tatjana Pacek/24sata

- To znači da ljubav nije kratkoročna nego prava, duga, trajna. Poručuju da se treba voljeti u dobru i zlu, jeseni i zimi - kaže Lokin. Jako je ponosan što je obitelj stala uz njega. Posebice na praunuku s kojom, od kad ju je prvi put u naručje do danas, dijeli posebne emocije.

- Najmlađa je od mojih cura, pa zaslužuje posebnu ljubav i pažnju, a vjerujem da to ide i s mojim godinama! Što si stariji, to si emotivniji, skloniji obitelji - rekao je pjevač, kojemu je obitelj uvijek bila važnija od karijere.

Uvijek se vraćao punih ruku darova

Uz njegove cure, svaki dan mu je ljepši i sadržajniji. S putovanja se uvijek vraćao ruku punih darova, kupovao je i kćeri, unuci i praunuci, od igračaka do robice. Uvijek su bile prisutna u njegovim mislima. Nikki si je jedne godine odabrala bubanj, koji mjesec kasnije gitaru, pa i mikrofon. Pradjed Duško imao je strpljenja učiti je pjevati i svirati. Puštao joj je i svoje hitove.

- Uvijek sam bio blag prema svima. Obožavam ih i nikad nisam podigao glas ni na jednu. One su moje princeze, a na princeze se ne viče – kaže. Nikki mu je rekla da ima odličnu pjesmu, a to mu puno znači. Vjeruje u njezin ukus, a da je djevojčica u pravu, potvrđuju i povratne informacije s radio postaja. Kaže kako pjesma fantastično prolazi na radio postajama, a tek je druga s albuma "Ti samo ti" za koju je snimio spot. Ljeto mu je bilo radno, puno je nastupao, promovirao CD, jer smatra da osim ugovorne ima i moralnu obvezu prema Croatiji Records.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Stali su iza mene kad mi je bilo najteže, gurali su me naprijed, dizali iz tuge. Puno toga su mi omogućili u najtežim danima i na meni je da to ispoštujem do kraja - rekao je.

Tuga za suprugom je još velika

Bol zbog gubitka supruge Anuške još nije jenjala. Niti će, tvrdi, ikada. U njegovoj tuzi puno su mu pomogli koncerti. Pjevao je po Sloveniji, Međimurju, Zagorju... a na more nije otišao jer su sjećanja još prebolna.

- Snimao sam, samo dva dana skočio sam do prijatelja u Zadar i vratio se doma - kaže. Ipak, i kad je kod kuće, ne miruje. Ne želi si priuštiti puno slobodnog vremena, jer tada ga sjećanja razdiru. Zato se već primio posla i organizacije jesenskog spektakla u rodnom gradu..

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- U kultnom zadarskom mjestu, klubu Arsenal, 25. studenog, pripremam spektakl. Prostor je to iz 18. stoljeća, gdje nastupaju najveće zvijezde. Prvi put radimo "Zadarsku noć - generacijski pjevači", a pjevat će Mladen Grdović, Jure Brkljača i ja - najavljuje. Već se to proširilo Zadrom pa ga svako malo netko nazove za ulaznicu, želi biti na nastupu.

- Arsenal prima samo 1200 ljudi a već sad, da je po zanimanju ljudi, bilo bi ih 10.000. Želimo da taj koncert postane tradicija. Zadru je to potrebno - završava Lokin.