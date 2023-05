Duško Lokin se rasplakao u live emisiji: Voditelj mu je postavio pitanje o preminuloj supruzi...

Poznatog pjevača Duška Lokina (80) je u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' do suza dirnulo pitanje o pjesmi posvećenoj njegovoj preminuloj supruzi Anuški.

- 'Ti, samo ti' je pjesma koja je njoj namijenjena - rekao je glazbenik u HRT-ovoj emisiji pokušavši sakriti suze.

- To je napisao moj prijatelj i producent, kompozitor Ljubo Šeperić - Lupo Song. S obzirom na to da smo prijatelji, poznajući moju situaciju i općenito, on je napisao taj tekst i melodiju, i ja to sad pjevam - dodao je dalje.

Voditelji su spomenuli kako pjesmu pjeva iz duše, zbog čega je već postala veliki hit na radijskim postajama, Lokin je rekao da tako i inače uvijek pjeva.

- Ja drukčije ne znam. Ja imam jake emocije kad je u pitanju uopće empatija prema ljudima ili kad je u pitanju pjesma, tekstovi i tako - objasnio je.

Nova pjesma izašla je prije par dana, a Lokin je već tada dao do znanja da pjeva o ljubavi.

- Znakovita je naslova, znam. Ima svoju asocijaciju i to nije slučajno. Međutim. to je vesela, pitka pjesma, rađena s ciljem da se ljudi zabave, pjevaju - ispričao nam je ranije.

Inače, kako nam je popularni pjevač ranije otkrio, njegova supruga Anuška preminula je u studenom prošle godine od koronavirusa.

Njegova jedina ljubav, unatoč tome što je bila cijepljena, na krstarenju je oboljela od COVID-a i završila u bolnici u Istanbulu. Avionom su je prebacili u Zagreb, misleći da će psihički to dobro utjecati na nju, da se neće osjećati usamljenom.

Obitelji je najvažnije bilo dovesti je doma. Mislili su da će, kad ih vidi, psihički biti bolje, da će se osjećati pozitivnije. Nije tako bilo. Preminula je, a Duško ostao shrvan.

- Sve mi je najgore, svaki trenutak bez nje. Ući u stan, sjesti na kutnu garnituru i upaliti televizor. Ući u kuhinju, a nje nema. Svaki kutak u stanu, sve me podsjeća na nju - objasnio je ranije za 24 sata.

- Sve slike, sve njezine stvari su tu i ne dam nikome da ih dira. Ništa neću micati. Jednom ću morati, ali ne još. Njezine osobne stvari, odjeću... darovat ću ih rođakinjama, obitelji, nekome, nešto će i djeca uzeti, ali još za to nisam spreman - zaključio je Lokin.