Duško, Mario i Marko su novi voditelji Dore: 'Još se svađamo koji će koju haljinu odjenuti...'

Hrvatski izbor za pjesmu Eurosonga, Dora, bit će 11. veljače u Opatiji, a HRT je objavio da će je ove godine voditi Duško Ćurlić (55), Mario Battifiaca (52) i Marko Tolja.

Tolja kaže kako je na Dori bio dvaput, kao pjevač. Tako da ga ovaj povratak, objašnjava, u nekoj drugoj ulozi baš veseli.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Mario i ja smo već uigran tandem sa 'Zvijezde pjevaju', a Duško je tu da - kao dugogodišnji voditelj Dore i vrhunski profesionalac, te naš najbolji komentator svih izravnih prijenosa HRT-a s Eurosonga svih vremena - nas dvojicu 'ukroti' koliko je to god moguće. Pjesme su najbitnije, a mi ćemo dati sve od sebe da cijela ta čarobna i spektakularna večer iz Opatije protekne zabavno i ležerno - rekao je Marko, a Mario je dodao kako će na pozornicu Dore unijeti malo svoje svjetlosti.

- U svakom slučaju, bit će zanimljivo i uzbudljivo raditi s voditeljskim veteranom TV zabave na HRT-u i njegovim dobrim duhom, Duškom Ćurlićem. A s Markom Toljom je već druga priča: njega ću pokušati 'sabotirati' gdje god i kad god to stignem, hahahaha... Iskreno se veselim Opatiji i Dori. Kada ćemo doznati koja će nas pjesma predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu u Liverpoolu - jer akteri su zapravo pjevači, a mi smo tu samo kao svojevrsno 'vezivno tkivo'... I hvala HRT-u na ukazanom povjerenju, a gledateljima naše najbolje i jedine prave, 'velike televizije u Hrvata' - obećajem da neće požaliti svojih 'ojrića' kad će glasovati za svoje favorite na Dori... Jedva čekam - i vidimo se u Opatiji! - ispričao je Battifiaca.

Foto: Dario Njavro/HRT

Duško je, pak, kazao:

- Prije svega, hvala na povjerenju da ponovno budem u ulozi domaćina 'Dore' u Opatiji. Ove godine, u jednoj kombinaciji s dva 'mučka' suvoditelja - koji će svaki na svoj način donijeti svoj pečat na scenu. Doduše, još se svađamo koji će koju haljinu odjenuti, ali i to ćemo dogovoriti.

Foto: Dario Njavro/HRT

Ćurlić je dodao kako ovo nije prvi put da je ovakva kombinacija voditelja dobila povjerenje.

- Naime, 2005. vodili su je Robert Ferlin, Zlatko Turkalj, Mirko Fodor i moja malenkost. Tada je pobijedio Boris Novković s pjesmom “Vukovi umiru sami” - i imao sjajan nastup u Kijevu te godine, i zauzeo odlično mjesto. Otkad se 'Dora' vratila tamo gdje prirodno pripada, u Opatiju, imali smo prije par godina i sjajnu kombinaciju četiri voditeljice na sceni. Blistale su i sjajno to odvodile Barbara Kolar, Daniela Trbović, Doris Pinčić i Jelena Glišić. Tako da ništa novoga nije ovogodišnja odluka uredništva donijela, ali moram priznati veliki je izazov - budući da je Dora ne samo izbor Hrvatske pjesme za pjesmu eurovizije nego i jedna od najgledanijih emisija u programu HRT-a - rekao je te dodao:

- Bez obzira na to što sam do sada vodio više od 15 finala, uvijek je to jedna posebna trema, ona pozitivna, uvijek nekako osjetite posebnu odgovornost prema toj večeri. 'Dora' je ipak više od samog posla. Drago mi je da će ponovno naši gledatelji u kombinaciji sa žirijima imati priliku odlučiti koja pjesma ide u svibnju na veliku scenu Eurosonga u Liverpool. Najbolja usporedba koju sam ikada čuo jest ona koja uspoređuje Eurosong i 'kolač viška'. Taj kolač vam u stvari ne treba, ali ga ipak pojedete i nije vam žao, bez obzira što ste mogli i bez njega...

Foto: Dario Njavro/HRT

Prošle godine voditeljice su uz Duška bile Franka Batelić i Elizabeta Brodić.

