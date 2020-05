Duvnjak sada uživa kao otac, čestitala mu je cijela repka...

On govori na terenu, dirigira igru i povikne kad treba, ali je zato izvan terena šutljiv. Drži do privatnosti i ne voli da mu se u nju zadire. Ali ni on se nije mogao ne pohvaliti kad mu je stiglo prvo dijete...

- Šime 14. 5. 2020. - napisao je Domagoj Duvnjak (31) na svojem Instagram profilu i tako javnosti objavio da su on i njegova supruga Lucija (30) postali roditelji.

Foto: Privatni album

A čim su objavu vidjeli njegovi prijatelji, počele su pljuštati čestitke sa svih strana. Rukometaši, nogometaši, tenisači... Cijela reprezentacija, zapravo reprezentacije proslavile su s Domagojem i Lucijom ovu veliku vijest.

Foto: Privatni album

- Sve najbolje, čestitke bratko - napisao je srebrni reprezentativac Domagoj Vida.

- Velike čestitke mami i tati - napisao je tenisač Marin Čilić, koji je i sam nedavno postao otac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oglasili su se i Danijel Subašić, također novopečeni otac, košarkaš Marko Popović, bivši “vatreni” i legendarni “killer” Ivan Klasnić, rukometaš Filip Ivić, bivši zločesti dečko njemačkog rukometa Stefan Kretzschmar.... I brojni drugi.

Više od slatke fotografije i datuma rođenja Domagoj nije htio podijeliti s javnošću. Nedavno je u Njemačkoj završena rukometna sezona zbog korona virusa, a Duvnjakov Kiel postao je prvak. Tad je kratko za HRT komentirao cijelu situaciju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Napokon da se i ja malo odmaram, pošto svi govore da sam umoran, ali šalu na stranu, nije ugodno, ali tako je - poručio je Domagoj.

I dok je s pratiteljima podijelio vijesti o prinovi, o njegovoj svadbi još uvijek se... Pa ajmo to tako reći, šuška... Par se oženio krajem listopada prošle godine, ali nitko ne zna gdje, kad točno, tko su bili kumovi, tko je pjevao... To su zadržali samo za sebe...

- Poznajemo se dugo, od početka srednje škole. Prve dvije godine sjedili smo u istoj klupi i mogao sam je upoznati. Oduvijek sam bio zaljubljen u Luciju. Prije nego što smo počeli vezu, bili smo prijatelji i ljubav je došla spontano. Moram priznati da me prvo privukla izgledom, ali i dobrotom i iskrenošću - izjavio je Domagoj u jednom od rijetkih intervjua oko privatnog života.

Foto: Privatni album

A ista kao Domagoj je i njegova ljubljena Lucija, koju on često zove “moj smješko”. Zna se da je po struci socijalna radnica, kad je Domagoj potpisao za klub u Njemačkoj preselila se s njim tamo i nastavila studij. Instagrami i slično je pretjerano ne zanimaju, a od nje se da “izvući” samo da joj nedostaje Đakovo...

POGLEDAJTE VIDEO: