Dvaput je odbio uzeti Porina, a sad je dobio četiri kipića: 'Činilo mi se da mi sude po vanjštini...'

Dodjela Porina u Osijeku, 29. po redu, završila je proglašenjem pjesme godine, a bio je to još trenutak potvrde da je ovo bila večer Damira Urbana (53). Veliki uspjeh na ovogodišnjem Porinu postigli su Urban&4 osvojivši čak četiri statue.

POGLEDAJTE VIDEO:

Urban nam je kasnije priznao koji mu je od osvojenih Porina najdraži.

- Može Porina biti tisuću, ali meni su bitne samo neke kategorije, što možda nije fer od mene, ali ja se bavim pjesmama, one me održavaju u životu sve ove godine, onda mi je naravno najdraži ovaj za Pjesmu godine, kao i za Album godine, bez obzira što je to izumrla vrsta. Nadao sam se doduše nagradi za spot pjesme "Sama" jer ga je radila moja žena i za koji mislim da je odličan. Očekivao sam da će to biti prepoznato - priznao je pjevač.

Album 'Lipanj, srpanj kolovoz' – "sreća prati hrabre" komentirao je Urban primajući Porina za Album godine.

- Zapravo to i nije bila neka hrabrost nego više nužnost. Pandemija, izostanak javnih nastupa, koncerata, nismo imali druge opcije. Nisam imao izbora nego doma nešto počet snimati, raditi, studiji nisu radili, snalazili smo se putem interneta, slali jedni drugima trake. Bili smo prinuđeni raditi na ovaj način, ali se pokazalo da ne postoji ispravan i pravi pristup, nego postojiš samo ti. Ako je potrebno, ploču snimiti i na diktafon. Postoji samo dobro i loše. Ali zbog svega toga mi je draži. Jer, danas je postao trend ulaziti u studio na sat-dva, snimiti parcijalno dijelove pjesama, pa kasnije sklapati. Nema više onog da uđeš u studio i snimaš u 'šutu' cijelu pjesmu, dok nisi zadovoljan. Sve se radi kao mozaik. Tako da je ovo dokaz, da bez obzira što postoji drugačiji trend, može se napraviti nešto posve opozitno, van vremena, starinsko, sa vlastitim sredstvima, jer velik dio albuma nastao je u mom dnevnom boravku, dok je žena kuhala ručak, a mali crtao. Zapravo, kad malo bolje razmislim, i nije bilo baš puno kuhanja jer je žena radila na doktoratu pa se nije stigla baviti kuhanjem i s tri klinca - rekao je Urban.

Rekao nem je i kako nagradu za mušku vokalnu izvedbu možda čak i nije zaslužio jer je "mali Matija Cvek (29) svoju pjesmu otpjevao odlično".

Inače, zanimljivo je da je Urban 1998., pa i 2015. godine, odbio primiti nagrade Porin za svoje albume jer su ga, smatrao je nepravedno, svrstali u alternativne rokere.

- U to vrijeme tretirali su me kao alternativca, što je suludo. Kad pogledaš pjesme koje su tu bile – Moja voda, Odlučio sam da te volim, Astronaut – to nije nikakva alternativa. Davali su mi alternativne nagrade jer sam ružno izgledao, bio ćelav i nosio naušnice po sebi. Meni se tada činilo da mi sude po vanjštini, a mi smo ovdje zbog glazbe, i to nije bilo fer. To je bio jedan od razloga zašto te nagrade nisam htio primiti. Mislio sam da radim klasičnu pop rock glazbu - iskren je bio glazbenik.

Otkrio je i da sprema svašta novo.

- Ne nužno samo pjesme; radim glazbu za jedan film, za predstave, trudim se ne upasti u šablonu. Kada primijetim da sam postao dosadan kaznim se radeći nešto drugo - zaključio je ovaj glazbenik.

Prisjetimo se, album Urban&4, „Lipanj, srpanj, kolovoz“ proglašen je Albumom godine, ali i Najboljim albumom rock glazbe. Njihova pjesma „Sama“ autora Damira Urbana proglašena je Pjesmom godine, a Urban&4 dobili su i Porin za Najbolju izvedbu grupe s vokalom za istoimenu pjesmu.

Najčitaniji članci