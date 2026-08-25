Dvije godine nakon serije 'Blue Bloods', Tom Selleck se vraća na televiziju u novom sit-comu

Emmyjem nagrađeni glumac Tom Selleck, poznat po ulozi šefa njujorške policije Franka Reagana u dugogodišnjoj CBS-ovoj seriji 'Blue Bloods', kao i po ulozi dr. Richarda Burkea u kultnim 'Prijateljima', pridružuje se glumačkoj ekipi nove humoristične serije Apple TV-ja u kojoj će gostovati uz Elizabeth Banks, Teda Dansona i Katey Sagal.

U seriji koja još uvijek nema ime, Banks igra Heidi, nedavno razvedenu majku koja pokušava shvatiti kako nastaviti sa životom. Njezini se planovi neočekivano mijenjaju kada se uplete u ljubavne spojeve svog oca, koji živi u umirovljeničkoj zajednici. To ju naposljetku dovodi do neobičnog savezništva sa sinom očeve djevojke. Nije još poznato koju ulogu će u seriji Selleck odigrati, no ovo mu je prvi angažman otkad je prije gotovo dvije godine ukinuta serija 'Blue Bloods'.

"Blue Blood" Screening - Los Angeles | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Glumac je otvoreno govorio o razočaranju zbog ukidanja serije. Tijekom gostovanja u srpnju u podcastu Teda Dansona 'Where Everybody Knows Your Name' otkrio je da je glumačka postava već pristala na smanjenje plaća od 25 posto kako bi pokušala zadržati seriju na programu. Unatoč tim naporima, CBS je u studenome 2023. objavio da će ju ukinuti.

- Bilo je vrlo frustrirajuće jer je ‘Blue Bloods’, od 100 najgledanijih emisija na televiziji, u svojoj 15. godini bio na šestom mjestu. Nitko nije želio otići, svi su željeli ostati. To je teško postići - kazao je Selleck u podcastu i rad na seriji opisao kao 'rad iz ljubavi'. Istaknuo je i da seriju nikada nisu obilježile napetosti iza kamera kakve je doživio na nekim drugim projektima.

- 'Blue Bloods' nije bio takav - kazao je i dodao da ne zna bi li radio na 'Boston Blue', spin off-u serije 'Blue Bloods'.

- Mislim da je dijelom moja životna uloga pobrinuti se da ‘Blue Bloods’ ima svoje mjesto u televizijskoj povijesti, ali ne mislim da mi je životna uloga nastaviti glumiti Franka Reagana - zaključio je u razgovoru za 'Hour Detroit', a prenosi People.