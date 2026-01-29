Poznati holivudski brk umalo je odabrao drugačiju karijeru, kao mladić radio je i kao maneken

Američki glumac Tom Selleck u mladosti je bio uvjeren kako će se ostvariti kao vrsni košarkaš te mu glumac nije bila na pameti dok je studirao. Rođen je 29. siječnja 1945. godine u Detroitu, a odrastao je u Los Angelesu. Tijekom čitavoga školovanja bavio se košarkom koja mu je sjajno išla, a zahvaljujući tom sportu dobio je i stipendiju za fakultet. Tek dok je studirao shvatio je da bi glumac mogla biti zanimanje koje ga zanima. Jedno vrijeme je radio kao model kako bi se uzdržavao te nije prošlo dugo prije nego što je počeo dobivati manje uloge u televizijskim serijama.

Karijeru mu je lansirala serija "Magnum P.I." u kojoj je imao naslovnu ulogu, a Selleck je kao Thomas Magnum debitirao na malim ekranima u prosincu 1980. godine. Serija je postala globalni hit te se emitirala kroz čak osam sezona. Zahvaljujući toj ulozi, Selleck je osvojio nagrade Zlatni globus i Emmy.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Zbog snimanja serije odbijao je filmske uloge, no 1987. godine je osvojio publiku ulogom u filmu "Three Men and a Baby" uz Teda Dansona i Stevea Guttenberga. Imao je niz filmskih uloga, no do danas je ostao najpoznatiji po angažmanu na malim ekranima.

"Blue Blood" Screening - Los Angeles | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Sredinom 90-ih godina popularnost mu se vratila zahvaljujući ulozi dr. Richarda Burkea u hit seriji "Prijatelji". Pojavio se u nekoliko televizijskih filmova te je pažljivo birao uloge u kojima će se pojaviti. S godinama je dobio nadimak jednog od najpoznatijih holivudskih brkova, no taj je imidž nekoliko puta mijenjao. Posljednjih godina publici je ostao najviše u pamćenju zbog serije "Blue Bloods", u kojoj glumi komesara njujorške policije Franka Reagana.

Selleck je dvaput stao pred oltar. S prvom suprugom, manekenkom Jacqueline Ray, vjenčao se 1971. godine i skupa su bili do 1982. Posvojili su sina Kevina Sheparda, koji je američkoj javnosti najpoznatiji kao bubnjar benda Tonic. S drugom suprugom, glumicom Jillie Joan Mack, pred oltar je išao 1987. godine. Par je zajedno dobio kćer Hanu koja danas ima 37 godina. Detalje svoje karijere i života Selleck je otkrio u memoarima "You Never Know".