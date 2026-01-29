Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVI 81. ROĐENDAN

Poznati holivudski brk umalo je odabrao drugačiju karijeru, kao mladić radio je i kao maneken

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Poznati holivudski brk umalo je odabrao drugačiju karijeru, kao mladić radio je i kao maneken
5
Foto: Profimedia

Proslavio se kao Thomas Magnum u seriji "Magnum P.I.", znamo ga i kao dr. Richarda Burkea u popularnim "Prijateljima", a među najupečatljivijim je holivudskim brkovima. Glumac Tom Selleck danas slavi 81. rođendan.

Admiral

Američki glumac Tom Selleck u mladosti je bio uvjeren kako će se ostvariti kao vrsni košarkaš te mu glumac nije bila na pameti dok je studirao. Rođen je 29. siječnja 1945. godine u Detroitu, a odrastao je u Los Angelesu. Tijekom čitavoga školovanja bavio se košarkom koja mu je sjajno išla, a zahvaljujući tom sportu dobio je i stipendiju za fakultet. Tek dok je studirao shvatio je da bi glumac mogla biti zanimanje koje ga zanima. Jedno vrijeme je radio kao model kako bi se uzdržavao te nije prošlo dugo prije nego što je počeo dobivati manje uloge u televizijskim serijama.

POPULARNI HOLIVUDSKI BRK Nema više zaštitnog znaka: Tom Selleck promijenio svoj izgled!
Nema više zaštitnog znaka: Tom Selleck promijenio svoj izgled!

Karijeru mu je lansirala serija "Magnum P.I." u kojoj je imao naslovnu ulogu, a Selleck je kao Thomas Magnum debitirao na malim ekranima u prosincu 1980. godine. Serija je postala globalni hit te se emitirala kroz čak osam sezona. Zahvaljujući toj ulozi, Selleck je osvojio nagrade Zlatni globus i Emmy. 

Tom Selleck, 78, looks almost unrecognizable as his spotted on a rare public outing with a full beard that disguises his trademark handlebar moustache
Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Zbog snimanja serije odbijao je filmske uloge, no 1987. godine je osvojio publiku ulogom u filmu "Three Men and a Baby" uz Teda Dansona i Stevea Guttenberga. Imao je niz filmskih uloga, no do danas je ostao najpoznatiji po angažmanu na malim ekranima. 

"Blue Blood" Screening - Los Angeles
"Blue Blood" Screening - Los Angeles | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Sredinom 90-ih godina popularnost mu se vratila zahvaljujući ulozi dr. Richarda Burkea u hit seriji "Prijatelji". Pojavio se u nekoliko televizijskih filmova te je pažljivo birao uloge u kojima će se pojaviti. S godinama je dobio nadimak jednog od najpoznatijih holivudskih brkova, no taj je imidž nekoliko puta mijenjao. Posljednjih godina publici je ostao najviše u pamćenju zbog serije "Blue Bloods", u kojoj glumi komesara njujorške policije Franka Reagana.

SLAVI 78. ROĐENDAN Tom Selleck do 30-ih nije baš bio uspješan, a zbog glume je odlučio odustati od košarke
Tom Selleck do 30-ih nije baš bio uspješan, a zbog glume je odlučio odustati od košarke

Selleck je dvaput stao pred oltar. S prvom suprugom, manekenkom Jacqueline Ray, vjenčao se 1971. godine i skupa su bili do 1982. Posvojili su sina Kevina Sheparda, koji je američkoj javnosti najpoznatiji kao bubnjar benda Tonic. S drugom suprugom, glumicom Jillie Joan Mack, pred oltar je išao 1987. godine. Par je zajedno dobio kćer Hanu koja danas ima 37 godina. Detalje svoje karijere i života Selleck je otkrio u memoarima "You Never Know".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sandra Elkasević o obitelji i majčinstvu: 'Dok mi maštamo, Bog se smije. Ne odlučujemo mi'
OTKRILA ŠTO ŽELI

Sandra Elkasević o obitelji i majčinstvu: 'Dok mi maštamo, Bog se smije. Ne odlučujemo mi'

Poznata atletičarka progovorila je o braku, promjenama koje je donijela zajednica sa suprugom Edisom te o želji da se ostvari kao majka
Vesna Pisarović o povratku u Hrvatsku: 'Došla sam s malim koferom, a ostala dvije godine'
USKORO NOVI ALBUM

Vesna Pisarović o povratku u Hrvatsku: 'Došla sam s malim koferom, a ostala dvije godine'

Glazbena zvijezda čiji hitovi već 25 godina pune dvorane govori o tremi koja nikad ne nestaje, ludim tinejdžerskim potezima zbog glazbe te o slučajnom povratku iz Berlina koji se pretvorio u dvogodišnji ostanak
Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV
OMILJENE SERIJE

Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV

Mnogima drage domaće serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' ove se nedjelje, 1. veljače, vraćaju na program Nove TV. Nove epizode bit će ispunjene dramatičnim događajima, snažnim emocijama i životnim preokretima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026