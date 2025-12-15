Redatelja Roba Reinera (78) i suprugu pronašli mrtve u kući. Policija ispituje njihovog sina

U kući američkog redatelja Roba Reinera (78) u Los Angelesu traje očevid nakon što je rođak u nedjelju poslijepodne pronašao dva tijela, javlja CNN. Na terenu su vatrogasci i pripadnici odjela za umorstva. Članovi Reinerove obitelji putem glasnogovornika objavili su kako su pronađena tijela redatelja i njegove supruge Michelle (68).

- S dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Michelle i Roba Reinera. Slomljeni smo zbog nenadanog gubitka i molimo za privatnost u ovoj nevjerojatno teškoj situaciji - objavili su.

Strani mediji pišu da su žrtve imale ozljede od noža. LA Times“ navodi da policija ispituje sina Nicka Reinera, a „People“ navodi da se njega sumnjiči za ubojstva. Rob i Michelle su se oženili 1989. godine i imali su troje djece. Njihov sin Nick je 2016. priznao da ima problema s drogom. Nick se počeo drogirati još kao tinejdžer, a sve je dovelo do toga da je živio na ulici.

Margaret Stewart, glasnogovornica vatrogasaca u Los Angelesu je rekla da su dobili dojavu oko 15.30 sati 14. prosinca i d aim je dojavljeno da netko u kući treba medicinsku pomoć. Tamo su onda pronašli mrtvi par. Policija je stigla deset minuta nakon vatrogasaca i potvrdila da se radi o slavnom redatelju i njegovoj ženi. Posjedovali su i kuću koja se nalazi suprotno onoj u kojoj su tijela pronađena. U njoj, prema pisanju medija živi kći ubijenog para.

Reiner je redatelj čuvenih filmskih hitova 'Kad je Harry sreo Sally', 'Misery', 'Malo dobrih ljudi', 'Princeza nevjesta', 'Spinal tap'...