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Kapetan Švicarske ljubi pravu ljepoticu, a oboje su s Kosova

Piše Maša Mai Čigir,
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Kapetan Švicarske ljubi pravu ljepoticu, a oboje su s Kosova
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Foto: Instagram

Granit Xhaka kapetan je švicarske reprezentacije, a u braku je s influencericom Leonitom s kojom ima i troje djece. Jučer je Švicarska pobijedila reprezentaciju BiH rezultatom 4-1

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Granit Xhaka i ove će godine kao kapetan predvoditi Švicarsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, a već godinama najveću podršku pronalazi u supruzi Leoniti Xhaki. Par je zajedno od 2015. godine, a nakon dvije godine veze svoju ljubav okrunili su brakom. Leonita, inače djevojačkog prezimena Lekaj, podrijetlom je s Kosova isto kao i Granit, a javnosti je poznata kao influencerica i velika zaljubljenica u modu te na svojim društvenim mrežama često objavljuje fotografije obiteljskog života. 

Tijekom Xhakine karijere prošli su mnogobrojne izazove, česte selidbe od Engleske do Njemačke, zbog promjena klubova, a danas se mogu pohvaliti da su roditelji triju kćeri. Leonitu gotovo uvijek možemo vidjeti na tribinama kako bodri svoga supruga s njihovim kćerkama. 

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Xhaka i njegov brat Taulant, koji je također nogometaš, odrasli su u Baselu, a njihovi roditelji u Švicarsku su došli u potrazi za boljim životom. Granit Xhaka danas je jedan od simbola Švicarske reprezentacije, a njegova Leonita te tri kćeri predstavljaju mu najveći oslonac i podršku izvan nogometnih terena. 

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Podsjetimo, Švicarska je u jučerašnjoj utakmici pobijedila reprezentaciju Bosne i Hercegovine rezultatom 4-1, a Xhaka je zabio gol u sedmoj minuti sudačke nadoknade. 

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