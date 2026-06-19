Kapetan Švicarske ljubi pravu ljepoticu, a oboje su s Kosova

Granit Xhaka i ove će godine kao kapetan predvoditi Švicarsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, a već godinama najveću podršku pronalazi u supruzi Leoniti Xhaki. Par je zajedno od 2015. godine, a nakon dvije godine veze svoju ljubav okrunili su brakom. Leonita, inače djevojačkog prezimena Lekaj, podrijetlom je s Kosova isto kao i Granit, a javnosti je poznata kao influencerica i velika zaljubljenica u modu te na svojim društvenim mrežama često objavljuje fotografije obiteljskog života.

Tijekom Xhakine karijere prošli su mnogobrojne izazove, česte selidbe od Engleske do Njemačke, zbog promjena klubova, a danas se mogu pohvaliti da su roditelji triju kćeri. Leonitu gotovo uvijek možemo vidjeti na tribinama kako bodri svoga supruga s njihovim kćerkama.

Xhaka i njegov brat Taulant, koji je također nogometaš, odrasli su u Baselu, a njihovi roditelji u Švicarsku su došli u potrazi za boljim životom. Granit Xhaka danas je jedan od simbola Švicarske reprezentacije, a njegova Leonita te tri kćeri predstavljaju mu najveći oslonac i podršku izvan nogometnih terena.

Podsjetimo, Švicarska je u jučerašnjoj utakmici pobijedila reprezentaciju Bosne i Hercegovine rezultatom 4-1, a Xhaka je zabio gol u sedmoj minuti sudačke nadoknade.