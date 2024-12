Dvojicu farmera večeras čeka hladan tuš: 'Problem su poruke koje sam našla u tvom telefonu'

Romantična putovanja u 'Ljubavi na selu' bliže se svome kraju, a odnosi između farmera i njihovih odabranica sve su jasniji. I dok se neki ne odvajaju jedni od drugih, neki odlazi uvjereni da zajedničke budućnosti za njih nikad neće biti.

Jutro nakon Anamarijine „odbijenice“ Darko će provesti sam, no ipak će još jednom iskreno o svemu s njom porazgovarati jer nada umire zadnja.

Milena će nastaviti Ivi zamjerati naklonost prema drugim kandidatkinjama, a on će se pokušati opravdati, no hoće li to biti dovoljno?

- Ne nuditi ništa a tražiti i ići tako sa cvijeta na cvijet, e pa ne može - smatrat će Milena.

Romantični Ivica za svoju će Ilonu pripremiti još nekoliko dirljivih gesta, a izljevi ljubavi frcat će na sve strane.

- Ne znam bih li mogao podnijeti da te ikada izgubim, a kamoli da te neka zamijeni jer ovakvo savršenstvo kakvo imaš ti, događa se jedanput u životu - pročitat će Ivica ljubavno pismo koje joj je napisao, a posebno iznenađenje za njegovu zaručnicu zahtijevat će čak i povez preko očiju.

- Problem je što ne znam mogu li prijeći preko stvari koje si napravio... Poruke koje sam našla u tvom telefonu s drugim curama - zamjerit će mu, između ostalog, Ilona i ostaviti ga u šoku.