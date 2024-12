Pala nova prosidba u 'Ljubav je na selu'! Tatjana je rekla 'da' Željku: 'Sve je kako treba biti'

Iza nas je još jedna epizoda popularnog showa 'Ljubav je na selu', a jedan je farmer zaista skupio dovoljno hrabrosti da uz zalazak sunca klekne pred svoju odabranicu. Valentina i Toni uživali su na romantičnoj večeri uz more u Korčuli, a palo je i nezaobilazno fotografiranje za društvene mreže.

„Da me malo više slušaš i počneš usvajati sve ove moje želje. Kažu, kad je žena sretna onda je i muškarac sretan“, nazdravila je Valentina.

„Ako se budemo vjenčali, hoćeš li mi ispuniti želju da se vjenčamo na Maldivima?“ upitala ga je.

Foto: RTL

„Vidjet ćemo“, poručio je Toni, priznavši da Valentina očekuje prsten, no njemu je još ipak prerano.

Željko zaprosio Tatjanu

Uz zalazak sunca i more večerali su i Željko i Tatjana na Visu, a on je za nju pripremao posebno iznenađenje.

„Ti znaš da ja tebe volim“, kazao je farmer pa neočekivano kleknuo, a emocije su ih oboje svladale, „Hoćeš li se udati za mene? Molim te, ne želim se odvojiti od tebe!“

Foto: RTL

„Ne moraš me to moliti, znaš da hoću“, nije imala sumnji Tajči, „Dogodilo se sve kako se trebalo dogoditi.“

Zlatko i Antonija nazdravili su svom romantičnom putovanju, no Antonija je i dalje bila vrlo zatvorena pa je odbila zajedničko kupanje u jacuzziju, a farmerove šale nisu je nimalo nasmijavale.

„Uvijek sam optimističan da može doći do nekog zajedničkog jezika“, smatrao je farmer.

Foto: RTL

Milena misli da Ivo nije iskren prema njoj

Ivo je Mileni i dalje dijelio komplimente, priznavši da želi s njom ostvariti ozbiljnu vezu. I Milena je željela njihov odnos dići na višu razinu, no priznala je da mu itekako zamjera neke stvari. Jedna od njih su poljupci s Tamarom na tulumima na početku sezone. Tada je Mileni kazao da ga boli rame i ne može plesati, a zatim je plesao s Tamarom.

„Ne mogu vratiti to, priznajem da sam kriv“, kazao joj je.

Foto: RTL

„Ne možeš mi reći da sam ti se sviđala od prvog dana, kad je to laž“, Milena je inzistirala, „Hoću odgovor zašto! Ne mogu ništa graditi na laži.“

Ivo se pokušao opravdati, no Milena je bila uvjerena da nije iskren prema njoj.

Foto: RTL

Ni Ruža nije vjerovala Ilijinim izljevima ljubavi, pa ga je optužila da se dopisuje s drugim ženama, a ona mu je samo rezerva.

„Ja idem doma, a druga dolazi. Je li to ljubav?“ pitala ga je, „Traži drugu opciju jer vidi da sa mnom nije upalilo. Ima kontakt sa ženama po čitavu noć.“

Foto: RTL

Darko se i dalje jako trudio oko Anamarije, no ona je izgubila sav interes, a svoje je mišljenje izravno iznosila.

„Nema tu ništa... Nas dvoje nemamo budućnost takvu kakvu ti misliš. Nadaš se nečemu, ali ne. Nadam se da ti nisam davala lažne signale“, otkrila je, a Darko je priznao da ga je rastužila.

Foto: RTL

„Nešto se u meni ukočilo, možda zato što sam dugo sam, takav sam“, otkrio je.

Ivica se zaljubio, a Ilona preispituje njegove osjećaje

Toni i Valentina odjavili su se iz hotela, zadovoljni svojom korčulanskom romantičnom avanturom, a oproštaj od Sarajeva čekao je i Ruži i Iliju koji se rastaju kao prijatelji.

Na Pagu, Antonija i Zlatko istraživali su brojne znamenitosti otoka. I dok je farmer smatrao da se Antonija samo pretvara da joj se ne sviđa, ona je odbijala bilo kakvu romantiku.

Foto: RTL

„Nažalost, ne mogu ja mom srcu reći da voli Zlatka ako srce neće“, poručila je.

Ivica i Ilona u Mađarskoj su se dobro slagali, no Ilona je bila prilično sumnjičava.

„Ja stvarno ne znam mogu li bez tebe više funkcionirati. Toliko si neke stvari upotpunila, ja to nisam nikad doživio“, priznao joj je iskreni Ivica.

Foto: RTL

„Ivica se zaljubio samo, on mene još ne voli, ja to odmah kažem. I on trenutno ne vidi prst pred nosom, on je u oblacima, sedmom nebu... Ali to nije ljubav, to nema veze s ljubavi što on osjeća prema meni“, Ilona je smatrala.

„Nisam se zaljubila u njega, on je toga svjestan“, zaključila je.