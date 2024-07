'Dvorišta' su dosad privukla nekoliko tisuća posjetitelja

Zagrebački Gornji grad je već nekoliko dana mjesto održavanja manifestacije 'Dvorišta'. Ovo jubilarno 10. izdanje popularnog projekta dnevno je po procjeni organizatora do sad privuklo oko dvije do tri tisuće posjetitelja. Neki obiđu sva dvorišta pa se vrate do njima najljepšeg, a neki kao naše sugovornice koje smo zatekle u dvorištu Zvjezdarnice, Popovog tornja, naprave pauzu na pola.

Zagreb: Manifestacija "Dvorišta" na Gornjem gradu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

- Stigle smo iz Siska vlakom, praktičnije nam je, možemo popiti koktel - smiju se Vlatka, Suzana i Ana-Marija koje su tek uzele piće, dva gina s teraninom i jedan limoncello i sjedile ispod drva u dvorištu Zvjezdarnice koje je spojeno je s dvorištem Arheološkog vrta gdje je u 21 sat započinjao koncert Jakoba Grubišaka na gitari.

- Prošle smo pet dvorišta i odlučile napraviti pauzu jer nam je tu najljepši ambijent do sad. Iako, konkurencija je zaista opasna. Kasnije ćemo proviriti i u ostala dvorišta - rekla nam je Vlatka dok je ispijala svoj koktel u kako je sama rekla, najljepšem ambijentu.

Zagreb: Manifestacija "Dvorišta" na Gornjem gradu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Svako dvorište ima svoju priču pa tako i prekrasno ukrašena Zvjezdarnica na Popovu tornju. Naime, utemeljena je na poticaj Hrvatskoga prirodoslovnog društva (HPD), a Gradsko poglavarstvo je za njene potrebe predalo prostorije u Popovu tornju, odobrilo sredstva za građevinsku adaptaciju, postavljanje astronomske kupole i teleskopa. Svečano je otvorena 5. prosinca 1903. godine, a Oton Kučera je bio prvi upravitelj iste. Ugledu Zvjezdarnice pridonio je hajdelberški astronom August Kopff, imenovavši novootkriveni planetoid br. 589 (otkriven 1906. godine), Croatia, u čast otvaranja Zvjezdarnice.

Zagreb: Manifestacija "Dvorišta" na Gornjem gradu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Dvorišta su već 10 godina i pravo urbano cool događanje s dušom, ova manifestacija je zaista gornjogradska ljetna senzacija. Pritom, Dvorišta su za sve generacije.

- Velik je interes, za vikend očekujemo i više ljudi. Procjena je da će od 13. do 23. do kad traje projekt, kroz dvorišta proći oko 20 tisuća posjetitelja. Ljudi zaista idu po mapi, obiđu sve lokacije pa odu popit piće u ono dvorište koje im je najugodnije - otkrila je Slavica Olujić Klapčić, suorganizatorica manifestacije 'Dvorišta'.