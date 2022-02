Za njima su ludovale horde žena, ali mnogi od njih bili su u dugogodišnjim sretnim brakovima...

Frano Lasić

Postoje brojne priče, iako ih Lasić nikada nije potvrdio ali ni opovrgnuo, da su za njim žene doslovno čupale kosu i na sve moguće načine pokušavale da ih glumac primijeti. Četiri puta se ženio, a Lasića se smatra jednim od najvećih zavodnika s ovih prostora. No, on je uvijek tu titulu odbacivao te nikada nije želio govoriti o broju žena u svom životu.

Dragan Nikolić

S Milenom Dravić bio je u braku više od četiri desetljeća te su niz godina slovili za najljepši glumački par bivše države. No, isto tako godinama su bili na meti tračeva i raznih priča da se rastaju. Dragan je tako jedom rekao da bi znancima na ulici umjesto pozdrava znao doviknuti – "još smo zajedno". Dragan Nikolić umro je u ožujku 2016. godine, nakon što se dugo vremena borio s teškom bolešću.

Žarko Laušević

Osvojio nas je brojnim ulogama u filmovima poput ‘Sivog doma’, ‘Braća po materi’, ‘Dogodilo se na današnji dan’, ‘Kaži zašto me ostavi’, ‘Oficir s ružom’ za čiju je ulogu dobio i Zlatnu arenu na Pulskom filmskom festivalu. No, većinu žena je osvojio svojim šarmom i seksepilom koji je u potpunosti došao do izražaja u filmu “Oficir s ružom”. Mnoge žene su bile ljubomorne na Kseniju Pajić koja je bila tada njegova filmska partnerica te imala prilike uživati u njegovim zagrljajima.

Zdravko Čolić

Pjevač prije nego što je uplovio u brak sa suprugom Sandrom bio je veliki zavodnik i slomio je mnoga ženska srca. A o tome najbolje govore i mnoge njegove pjesme posvećene ženama.

- Za mene svako žensko biće ima posebnu energiju. Mislim da su sve žene predivne, da je svaka žena kraljica. Sve one imaju ono nešto, te svakoj treba posvetiti pažnju i poštovanje, rekao je jednom Čolić.

Boris Dvornik

Jedan od naših najvećih glumaca ljubav svog života, suprugu Dianu, upoznao je u Splitu, poslije premijere ‘Devetog krugа’.

Ona je tada imаlа sаmo petnаest i pol godinа. No, Boris je jednom prigodom priznao da ju je prvi put ugledao nа Pjаci kada je bila okružena prijateljicama, i samo je čekao prvu priliku da bude sama kako bi joj prišao i osvojio njezino srce.

Velimir Bata Živojinović

Mogao je imati mnoge žene no legendarni glumac Bata Živojinović imao je Julianu – Lulu. Njih dvoje dijelili su više od 60 godina zajedničkog života. Glumio je u više od 250 filmova i nekoliko desetaka TV serija, a uvijek je isticao da je njegova Lula osnova njegova sretna i stabilna života kada se ugase svijetla reflektora. I tako je ostalo sve dok se nije ugasio i njegov život u svibnju 2016. godine.

Nebojša Bakočević

Pamtimo ga kao Darka iz filma ‘Kako je propao rokenrol’, a osim što je osvajao Anicu Dobru na filmskom platnu, i izvan filma osvajao je žene. To je i sam priznao izjavivši da je lud za ženama.

- Akademiju sam upisao zbog žena. U životu me zanimaju isključivo dvije stvari: hrana i žene. Za Oscara me zaboli uho. Volim vesele, lijepe i pametne žene. Još je davno Leonard Cohen napisao da će žene jednog dana preuzeti sve u svoje ruke, a muškarci će se baviti svojim djetinjastim poslovima, kao što su umjetnost, poezija… One i onako održavaju ovaj svijet u životu”, izjavio je glumac u jednom od svojih rijetkih intervjua, a gledali smo ga nedavno u seriji 'Vratit će se rode'.

Goran Bregović

Prozvali su ga i Casanovom Jugoslavije. Za njim su jurile horde obožavateljica, a mnogim ženama koje su prošle kroz njegov život posvetio je pjesme. I sam je priznao da su na njega žene oduvijek bile slabe. No, priznao je i da ne vjeruje u to da se žene zavode. U jednom intervjuu istaknuo je da smatra da su one te koje biraju. “Muškarci samo misle, ili ih žene jednostavno ostave u tom uvjerenju, da su oni ti koji zavode”, izjavio je muzičar.

Vlado Kalember

Na vrhuncu slave Srebrnih krila dobivao je tisuće pisama, obožavateljice su ludjele za njim. Cure su na njegovim nastupima padale u nesvijest, po jednom koncertu hitna pomoć bi imala po desetke intervencija. No, on džentlmenski nikada nije želio otkriti koliko žena je osvojio, nego čak tvrdi da je često bio usamljen.

Ljubiša Samardžić - Smoki

Rođen je u Skopju u rudarskoj obitelji. Studirao je pravo, a onda završio Akademiju dramske umjetnosti u Beogradu. Igrao je u više od sto filmova i TV-serija, a proslavile su ga uloge u ratnim filmovima 'Walter brani Sarajevo', 'Sutjeska' i 'Bitka na Neretvi'. Obožavala ga je i hrvatska publika, a osvojio je šest Zlatnih arena. Veliki šarmer i džentlmen sve do svoje smrti u rujnu prošle godine bio je vjeran samo jednoj ženi - svojoj supruzi Mirjani koja je uvijek isticala da je Ljubiša brižan otac i suprug.