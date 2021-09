Počela je glumačku karijeru prije 55 godina, a danas ima 58. Jodie Foster se već 1965., kao trogodišnja djevojčica, počela pojavljivati u novinskim oglasima i televizijskim reklamama. Kao tinejdžerica se etablirala kao vrlo talentirana glumica. Zaigrala je u kultnom filmu 'Taksist' Martina Scorsesea, u kojem je glavnu ulogu igrao Robert de Niro (78).

Ali 80-ih je Hollywoodu rekla zbogom i otišla na sveučilište Yale studirati afroameričku književnost na veliko protivljenje svoje majke Evelyn.

- Bilo je puno rizika koje sam preuzela. Zbog studija sam prekinula glumačku karijeru i to na pet godina. Svi su mi govorili:'Ali ako to napraviš, možeš se pozdraviti s glumačkom karijerom'. No, pokazalo se da je moje obrazovanje bilo itekako korisno - rekla je.

Tijekom studija zaronila je duboko u literaturu i to joj je kasnije pomoglo u glumačkom poslu.

Nakon toga napustila je glumu i posvetila se režiranju filmova.

Nakon što sam dobila dva Oscara, opet sam promijenila zanimanje i počela režirati na veliko protivljenje moje majke. Smatrala je da sam na vrhuncu glumačke karijere i da je to bio trenutak kad sam mogla zarađivati najviše novaca.

Rekla je da je to bio loš izbor, ali nisam ju poslušala i zbog toga sam sretna, kaže Foster koja je dobila Oscara 1988. za glavnu ulogu u filmu 'Optuženi', a zatim za glavnu ulogu u filmu 'Kad jaganjci utihnu'.

Uvjerena sam da je moj put prema glumačkom uspjehu počeo upravo s ulogom u filmu 'Taksist' u kojem sam glumila mladu prostitutku, kaže Jodie Foster.