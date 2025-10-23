Dvostruko slavlje u domu Kovačića: Emotivnom objavom za kćer Lunu raznježio fanove

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić (31) podijelio je s pratiteljima na Instagramu dirljive trenutke iz privatnog života, pokazavši da su mu obiteljska slavlja najveća radost, posebice u vrijeme profesionalnih izazova.

"Dva slavlja zaredom i jedna godina tvog svjetla, Luna", napisao je ponosni otac uz fotografije koje prikazuju sretnu obitelj okupljenu oko rođendanskih torti. Na slikama se vidi kako Mateo i njegova supruga Izabel uživaju sa sinom Ivanom i malenom slavljenicom, a idilični prizori ispunjeni balonima, dječjim osmijesima i veselim ukrasima raznježili su mnoge.

Jedna od fotografija otkriva i da je dio slavlja održan u svečanoj loži na stadionu, ukrašenoj rođendanskim balonima s brojem jedan.

Objava je očekivano izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a čestitkama su se pridružili i poznati, poput Franke Batelić Ćorluka te Kovačićevi suigrači.

Ova obiteljska idila dolazi u posebno izazovnom trenutku za Kovačićevu karijeru. Nakon što je početkom lipnja podvrgnut operaciji Ahilove tetive, zbog čega je propustio Svjetsko klupsko prvenstvo i veći dio ljetnih priprema, Mateo se tek nedavno vratio na teren.