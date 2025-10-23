Obavijesti

OBITELJSKA IDILA

Dvostruko slavlje u domu Kovačića: Emotivnom objavom za kćer Lunu raznježio fanove

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Naš poznati nogometaš Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel ovih su dana u slavljeničkom raspoloženju, pa su tako s djecom puhali svjećice na dvije torte. A sve to Mateo je podijelio sa svojim pratiteljima

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić (31) podijelio je s pratiteljima na Instagramu dirljive trenutke iz privatnog života, pokazavši da su mu obiteljska slavlja najveća radost, posebice u vrijeme profesionalnih izazova.

"Dva slavlja zaredom i jedna godina tvog svjetla, Luna", napisao je ponosni otac uz fotografije koje prikazuju sretnu obitelj okupljenu oko rođendanskih torti. Na slikama se vidi kako Mateo i njegova supruga Izabel uživaju sa sinom Ivanom i malenom slavljenicom, a idilični prizori ispunjeni balonima, dječjim osmijesima i veselim ukrasima raznježili su mnoge.

HRVATSKE WAGSICE FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Jedna od fotografija otkriva i da je dio slavlja održan u svečanoj loži na stadionu, ukrašenoj rođendanskim balonima s brojem jedan.

Objava je očekivano izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a čestitkama su se pridružili i poznati, poput Franke Batelić Ćorluka te Kovačićevi suigrači.

Ova obiteljska idila dolazi u posebno izazovnom trenutku za Kovačićevu karijeru. Nakon što je početkom lipnja podvrgnut operaciji Ahilove tetive, zbog čega je propustio Svjetsko klupsko prvenstvo i veći dio ljetnih priprema, Mateo se tek nedavno vratio na teren. 

OSTALO

