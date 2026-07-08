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Dwayne Johnson slučajno otkrio previše: 'Vaš dečko je zločest'

Piše Maša Mai Čigir,
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Dwayne Johnson slučajno otkrio previše: 'Vaš dečko je zločest'
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Foto: Isabel Infantes
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Sasvim slučajno je otkrio detalje svog seksualnog života i to dok je promovirao novi Disneyev film

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Popularni glumac Dwayne Johnson, poznat i kao 'The Rock', napravio je gaf tijekom promocije igrane adaptacije animiranog hita 'Moana' iz 2016. godine, u kojoj ponovno glumi poluboga Mauija. Iako tijekom promotivne turneje uglavnom govori o filmu, u gostovanju na radiju Kiss FM kod voditelja Tylera Westa našao se u pomalo neugodnoj situaciji.

Voditelj je glumcu postavio naizgled jednostavno pitanje.

- Koji vam je omiljeni stil? - pitao je Tyler West misleći na stil plivanja, no 'The Rock' je pitanje shvatio u potpuno drugom kontekstu.

- Dominacija - odgovorio je kroz smijeh Johnson nakon kratke stanke.

- A, u redu, dobro! Mislio sam na plivanje... Mislio sam... - odgovorio je zbunjeni voditelj.

- O, sranje! Shvaćam! Maui! Ocean! Potpuno sa krivo shvatio. Upravo sam u potpunosti razotkrio svoj seksualni život - rekao je glumac prihvativši gaf.

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Glumac je i sam podijelio snimku gafa na svom Instagram profilu, a u opisu je otkrio kako su brojna putovanja i intervjui očito uzeli danak.

- Možda uvijek djelujem čisto, ali ispod haube, vaš dečko je zločest.Iskreno sam mislio da me pita za drugačiju vrstu 'stila'. Isuse. Trebaju mi ugljikohidrati. I san - napisao je glumac.

Pratitelji su u komentarima s oduševljenjem prihvatili njegovu iskrenost.

- Čim sam čuo smijeh, znao sam što slijedi. Iskreno, kakvo je to pitanje bez konteksta - napisao je jedan od pratitelja. 

Foto: Youtube Sceenshot

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