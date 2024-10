Dženan Lončarević dobio sina! Rodila partnerica s kojom je bio u tajnoj vezi tijekom svog braka

Srpski glazbenik Dženan Lončarević (49) dobio je sina s partnericom zbog koje se razveo od supruge Samire nakon 25 godina braka, doznaje Telegraf.

Lončareviću je ovo četvrto dijete, dva sina dobio je s bivšom suprugom Samirom, dok s partnericom Milicom ima jedno dijete.

S njom je u vezi već 15 godina i s njom je paralelno živio dok je bio u braku sa Samirom, navodi srpski portal.

Hrvatskoj publici glazbenik je poznat po hitovima 'Cvete beli', 'Loša', 'Nikome ni reč', ali i po suradnji s energičnom Indirom Levak i pjesmom 'Lopovi u tami'.

- Svaki muzičar već na prve taktove zna je li to to, a ja sam odmah kad mi je Miro poslao pjesmu znao da ju želim snimiti. Volim Indirinu energiju, tu pozitivu i veselje koje nosi sa sobom. Indira je vrhunski profesionalac, uživao sam u suradnji i vjerujem da ćete to čuti na prvo slušanje - rekao je tom prilikom.