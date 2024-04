Dženan Lončarević razvodi se nakon 25 godina braka: Već dulje vrijeme ima drugu ženu?

Srpski pjevač Dženan Lončarević razvodi se nakon 25 godina braka od supruge Samire s kojom ima i dvoje djece, javlja Kurir. Dženan je krio svoju suprugu i djecu od javnosti pa se do razvoda nije znalo ni ime supruge. O samom razvodu se oglasila i Samira.

- Istina je da se razvodimo. O svemu što slijedi odlučit će sud. Za sada prvo ročište nije zakazano. Ne mogu unaprijed govoriti o ishodu, jer 25 godina zajedničkog života nije malo, a imamo i dvoje djece. Ali, nažalost, u današnje vrijeme nismo ni prvi ni posljednji kojima se to događa - kazala je za Pink.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/ ilustracija

Navela je i kako je radnica suda na kojem je pokrenut proces razvoda, ali ne zna kada će se razvod finalizirati jer poštuje zakon i neće tražiti pokretanje postupka prije reda.

- Samo tražim da se u svemu tome poštuje zakon, ne tražim ništa. Uostalom, ja sam zaposlenik tog suda, vodim kazneni upisnik i znam kako sve ide. Molim da se zakažu predmeti koji su kod mene, ako su hitni onda moji. Hoće li to biti sutra, prekosutra ili za mjesec dana, sve dok je po zakonu - dodala je.

Također, Samira tvrdi kako Dženan na sve načine pokušava ubrzati proces razvoda.

- On i njegov pravni tim sada sa svih strana apeliraju da se to ubrza - zaključila je.

Srpski mediji navode i kako je Dženan već 15 godina s drugom ženom, no da je svoju suprugu uvjeravao da se radi o suradnici.

Podsjetimo, Dženan je krajem prošle godine predstavio duet 'Lopovi u tami' s Indirom Levak.

Foto: PROMO

- Svaki muzičar već na prve taktove zna je li to to, a ja sam odmah kad mi je Miro poslao pjesmu znao da ju želim snimiti. Volim Indirinu energiju, tu pozitivu i veselje koje nosi sa sobom. Indira je vrhunski profesionalac, uživao sam u suradnji i vjerujem da ćete to čuti na prvo slušanje - rekao je tom prilikom.