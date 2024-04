Dragani Mirković suprug u jeku razvoda došao u dvorac: Autom bio ispred ulaza usred noći...

Regionalna folk zvijezda Dragana Mirković (56) iznenadila je javnost objavom da se nakon 24 godine braka razvodi od Tonija Bijelića. Uskoro bivši supružnici već tri godine ne dijele krov nad glavom, a Dragana je u velebnom dvorcu Ebenfurth ostala s njihovih dvoje djece, sinom Markom i kćeri Manuelom.

Snimio dvorac oko tri ujutro

Noćas je došlo do preobrata. Naime, Toni je na svom Instagram profilu objavio story na kojem se vidi da je stigao ispred kapije dvorca i da s automobilom ulazi u dvorište, nekoliko sati iza ponoći.

Svoj povratak u dvorac Toni je popratio pjesmom iz kultnog filma 'Kum'.

'Htjela sam se ostvariti kao majka'

Dragana se za Tonija udala 2000. godine. On je živio u momačkom unajmljenom stanu od 50 kvadrata. Dragana je živjela u jednoj od najvećih i najljepših kuća u Beogradu.

- Imala sam 32 godine. Htjela sam djecu i nekoga tko nije s estrade. Nisam ni puno birala. Pokazalo se da nisam pogriješila, bez obzira na sve što je bilo i što će biti. Zadovoljna sam, imam dvoje divne djece. I dalje radim kao da nemam ništa jer smatram da čovjek treba raditi, a u ovom trenutku radim da bih drugima pomogla - ispričala nam je Dragana kad smo bili u obilasku njezinog doma.

'Nije imao ni stan, ali smo zaradili'

Toni je Hrvat rođen u Bosni i Hercegovini, a Dragani, kao i njezinom okruženju tad, to nije smetalo.

- Bila sam vrlo hrabra i neviđeno sam riskirala. Nitko mi ništa nije uradio u Srbiji, nisu čak ni javno rekli: ‘Zašto za njega, a ne za nekog drugog?’. Zbog toga sam ponosna na ljude u Srbiji. Nisu mi zamjerili što je on Hrvat, više su mi tu u inozemstvu zamjerili. Sve sam ostavila. Došla sam s mišlju da se nikad više neću baviti glazbom. Trebao mi je bijeg od svega što me okruživalo. Imala sam potrebu pobjeći - rekla nam je Dragana i dodaje:

- On je bio normalan čovjek. To mi je bilo potrebno, to i da osnujem obitelj. To sam tražila, a za ostalo sam znala da ću moći. Uvijek sam sve sama mogla. On je bio lijep momak, vozio moćan auto, kao i svi ovdje. Nema stan, OK, zaradit ćemo ga. Cijela estrada zna koliko sam radila u braku, ali to sam i htjela - rekla nam je.