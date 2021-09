Za novo doma ja mogu reći da je glupo. Ove mlade generacije rade sve osim onoga što bi trebalo. I danas su obveze čovjeka iste kao što su bile i prije tri tisuće godina, spava, jede i radi. Današnjica meni izgleda kao zabava, to je valjda tako kada su ti roditelji pod glavom, možeš raditi što hoćeš jer ti je sve ostalo, egzistencijalno osigurano - započeo je bosanski pjevač Haris Džinović (69) u intervjuu za Blic.rs, u kojemu je komentirao nove trendove mladih, otkrio prati li kćerku Đinu (17) na društvenim mrežama i priznao što misli o reality showovima.

- Ja ovo danas ništa ne priznajem. Ne bi njima pao TikTok na pamet da nemaju elementarnih stvari koje čine život. Trebali bi ustajati u pet sati ujutro i odraditi smjenu - smatra Džinović.

Vrijeđa ga, kako kaže, kada netko to opravda rečenicom 'pa to su nove generacije' jer je i on sam bio nova generacija za nekoga pa se nije tako ponašao.

- Bio sam u pravcu, kolotečini. Za sve sam se izborio sam i to je bilo potpuno normalno. A sada, uzmu mobitel u ruke i on ih uči - rekao je pjevač.

Sve je usporedio i sa situacijom u svome domu u kojemu živi s kćeri Đinom koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama. Pjevač kaže kako njegova tinejdžerka ne mora izaći po cijeli dan i vidjeti što oni kao njezini roditelji rade. Shvaća da joj stariji ljudi i roditelji nisu zanimljivi no, smatra da ne može biti 24 sata na mobitelu.

- Oči će ti ispast. Ta slikanja i postavljanje na Instagram i tako dalje. Ako je to glavna preokupacija, onda ja nisam pametan - dodao je.

Kći Đinu ne prati na društvenim mrežama, a po svemu sudeći, neće ni početi.

- Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila stražnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu, vrijeđa mi inteligenciju- Ili da gledam 'Zadrugu', 'Parove', ove reality programe, pa ne mogu to sebi dopustiti, zaista - zaključio je pjevač.