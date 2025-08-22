Obavijesti

ZAVRTJELA KOVRČE

Ecija Belošević pokazala frizuru koju je sama napravila: 'E sad, da se ošišam malo više ili ne?'

Piše Marinela Mesar,
Ecija Belošević pokazala frizuru koju je sama napravila: 'E sad, da se ošišam malo više ili ne?'
Bivša voditeljica je novom objavom oduševila mnoge obožavatelje. Ubrzo su joj stigli brojni savjeti i pohvale. Inače, Belošević se redovito pohvali detaljima iz privatnog života na svojim društvenim mrežama

Ecija Belošević (38) ponovno je oduševila pratitelje na društvenim mrežama. Bivša voditeljica i influencerica na svom se Instagram profilu pohvalila kovrčama koje je sama oblikovala. Njezina najnovija objava pokazuje da Ecija voli eksperimentirati sa stilom, a interakciju s obožavateljima shvaća ozbiljno jer im je u opisu postavila i bitno pitanje.

- Samo da vam pokažem kako sam se sama snašla s figarom dok je Ruža bila na kolektivnom. Više nisu naravno, slike su otprije tjedan dana, toliko mi je trebalo da ih proberem - napisala je Belošević.  

- E sad opet pitanje koje me mori već više od pola godine. Šišati se malo više ili ne? - dodala je, a pratitelji su joj odmah počeli davati savjete i pohvale.

'Vau draga', 'Ma kakvo šišanje. Ne!', Nemoj!, samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Belošević se u rujnu 2022. udala za menadžera i bubnjara benda 'Pravila igre', Gorana Beloševića, s kojim se godinu ranije zaručila u dvorcu u Firenzi. Vjenčanje se održalo na otočiću Vrniku, a slavlje je bilo u obližnjoj Korčuli, za koju je Ecija i obiteljski vezana. U prosincu 2023. na svijet im je stigao i sin Leo.

