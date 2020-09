Ecija davala savjete ostavljenim ženama: 'Poželimo mu sreću...'

Ljude je mučilo i to što, prema njihovu mišljenju, sve više ima žena koje se ne žele udati i imati djecu, a bivša radijska voditeljica spreman odgovor odmah je imala

<p><strong>Eciji Ivušić</strong> (33) bilo je dosadno preko vikenda, ali odlučila je da neće ići van. Ostala je u kući i podružila se sa svojim pratiteljima na Instagramu. Oni su joj se žalili, a Ecija je odgovarala na njihova pitanja i dijelila savjete.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ecija daje podršku tijekom korone </strong></p><p>Upitali su je postoji li ljubav na prvi pogled, na što je Ivušić rekla da postoji. </p><p>- Možda ne prava, ali neka nenormalna privlačnost da, kojoj ne možeš pobjeći, ali to je dobro - rekla je.</p><p>Javila joj se i dama koju je ostavio zaručnik, odnosno muškarac s kojim je trebala ovih dana ići pred oltar. Ecija je shvatila ozbiljnost situacije i utješila je. </p><p>- Kao prvo, ti sljedeći vikend ideš van obvezno, ne znam što je bilo, ali kako god, poželimo mu sreću, ti ćeš svoje dobiti kad tad sigurna sam - poručila joj je. </p><p>Ljude je mučilo i to što, prema njihovu mišljenju, sve više ima žena koje se ne žele udati i imati djecu, a bivša radijska voditeljica spreman odgovor odmah je imala.</p><p>- Žena će htjeti apsolutno sve ako se osjeća sigurno, voljeno i zaštićeno - priča. </p><p>Dodala je i kako je svojim bivšim ljubavima sve oprostila i istaknula kako ona ne zna što je to prava ljubav, ali je važno ljubiti. </p>